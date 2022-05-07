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5男1女東吉嶼淺水遭海流帶走　運補船路過…幸運獲救

記者陳洋／澎湖報導

澎湖6名遊客今（7）日到東吉嶼南方船潛，疑因海流過強被帶走失聯，幸海巡署金馬澎分署第七岸巡隊實施東吉、東嶼坪、花嶼等3島運補客船路過驚覺有異，而將此5男1女都救回船上，載回海巡馬公漁港碼頭上岸，結束一場虛驚。

▲▼ 5男1女東吉嶼船潛遭海流沖走。（圖／記者陳韋男攝）

▲海上漂流的6名潛水客，圍在一起抱著2跟浮力棒 。（圖／第七岸巡隊提供）

澎湖第七岸巡隊指出，111年5月7日海巡署金馬澎分署第七（澎湖）岸巡隊由「幸福時光」客船實施本隊三島(東吉、東嶼坪、花嶼)運補，返航途中於鋤頭嶼西方0.8海浬發現6名潛水客載浮載沉，立即前往巡查，驚覺為被海流漂走之潛水客，海巡人員協同船上人等，旋即展開救援。

澎湖第七岸巡隊表示，因船舶靠近時風浪不佳過程救援不易，故相關救援人員不敢大意，於12時25分時成功救起，全數人員均平安返回馬公；其中1名潛水客疑似體力不支及有不舒適之情形，海巡人員立即給予安撫並提供相關協助，另經詢問潛水客為何在該處漂流，表示原於東吉嶼南方實施船潛活動，可能遇海流過急而遭流走。

▲▼ 5男1女東吉嶼船潛遭海流沖走 。（圖／記者陳韋男攝）

▲岸巡人員擔心失溫立即送上毛毯 。（圖／第七岸巡隊提供）

海巡署呼籲，海邊意外事件頻傳，提醒民眾至港區及從事各項水上活動時應多注意周遭環境，並要求所屬同仁執勤時隨時掌握港區狀況及岸際動態，以利突發狀況發生時，能於第一時間處置及救援，在此籲請民眾有關救生救難或查緝不法等事項，請撥打海巡「118」報案專線通報，海巡署24小時為您服務。

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