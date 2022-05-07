疫情升溫！西螺果菜市場發放1千份快篩試劑　今起實名制領取

▲西螺果菜市場今日獲中央調度1000劑快篩試劑供員工使用。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

西螺近日來均為雲林縣確診數較高之鄉鎮，本月3日縣府說明疫情疫調指出，西螺鎮疫情導因於從果菜市場發現最初確診病例而傳播，隔日西螺鎮長鄭玲惠認為該說明恐有違反不再公布確診者足跡的規定，並提出5000劑快篩需求。立委劉建國向中央調度1000份快篩劑今（7）日交予西螺果菜市場員工優先領用。

西螺鎮長鄭玲惠指出，西螺果菜市場因疫情影響交易量下滑與菜價低迷，為穩定市場交易的進行，立法委員劉建國協助向中央調度1000劑快篩試劑優先給西螺果菜市場同仁先行快篩，其餘提供盤商、行口、農民「實名制領取、現場使用」，若有陽性立即安排到雲林基督教醫院進行PCR採檢，限量領完為止。

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立法委員劉建國指出，感謝西螺公所及市場同仁用心防疫，維持果菜市場能正常交易、價格穩定，農民、盤商都能在市場內安全交易。自我防護部分，中央政策是以篩代隔，收到鎮長請求希望能比照北農模式，提供市場同仁及盤商、農民快篩，下週起針對全國各地市場，農委會也會有更積極的支援。

▲立委劉建國向中央調度1000份快篩劑今日交予西螺果菜市場員工優先領用。（圖／記者蔡佩旻攝）

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