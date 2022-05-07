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當廢人6天「快篩還是陽」　他崩潰揭症狀！確診者曝：這1天是關鍵

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲原PO確診第六天，依舊快篩兩條線。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

本土疫情連九天破萬例，而指揮官陳時中預估，未來單日最高恐有20萬人確診。一名確診者表示，在家乖乖隔離6天，無奈病毒有夠難纏，「第六天了還沒轉陰」，至於症狀就剩鼻塞而已。文章曝光後，也釣出不少確診者分享，「我到第8天才陰性」、「差不多第八天就會轉陰了」。

一名男網友在臉書《爆廢公社》透露，染上Omicron已第六天了，無奈自行快篩檢測「還沒轉陰」，關於症狀方面，「鼻塞（感覺是過敏），其他症狀就沒了。」

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對此，原PO也苦笑直呼，「中了別緊張（醫生說的），乖乖在家耍廢就對了，1922永遠忙線中，耍廢救台灣，願中標者陽轉陰，趕快好起來！」

原PO以正能量對抗病毒的文章曝光後，底下網友紛紛打氣，「加油，最好不要一個人在家，隨時保持有人可以知道你的情況，一發現不舒服要趕緊就醫，早日康復」、「中了就當放連假10天」。

其中有確診者直呼，第8天是好轉關鍵，「我到第8天才陰性」、「差不多第八天就會轉陰了」、「我9天還PCR陽，不急不急好好休養，醫生說的沒錯，乖乖關著耍廢、1922留給需要的人、好好休息養身體，避免解隔還有後遺症才是最重要的，我解隔11天了」、「我第8天了還是兩條線，但是越來越淡了」。

▼有苦主也直呼，第9天也未康復。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

儘管多數人確診後，屬於無症狀或輕症，但婦產科醫師張瑜芹提醒，依據台灣急診醫學會，如果出現這「七種症狀」任一種，就是屬於中重症的警示症狀，請不要猶豫拖延，盡速急診就醫，尤其兒童、老人、未接種疫苗者病程速度往往比較快，當出現高燒不退、意識模糊、呼吸又淺又快、嘔吐、腹瀉等症狀也要特別留意病情快速惡化。

【七大症狀注意了】

一、喘或呼吸困難
二、持續胸痛胸悶
三、意識不清
四、無法進食、喝水或服藥
五、皮膚、嘴唇或指甲床發青
六、過去24小時無尿或尿量顯著減少
七、無發燒（體溫<38）但心跳>100次／分鐘

►背這咖「法棍包」讓妳一秒變超模

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