忙到沒時間喝水！急診護崩潰「別再催了」淚喊：可以救救我們嗎

▲第一線醫護人員忙到沒時間休息。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

本土確診數大增，造成全台醫院急診人潮爆滿，一名在北部某醫院的急診護理師崩潰表示，急診室門口天天像週年慶一樣，除了掛號要檢驗PCR的病患，還得處理中重症的病人，每天穿全套隔離衣忙進忙出，連喝水、尿尿的時間都沒有，業務量增加，人力卻沒有增加，「再這樣下去我們真的先垮掉」。

護理師在Dcard上發文，急診室每天都被人潮塞爆，24小時都有民眾掛號檢驗PCR，除了這些病患外，急診室也有許多中重症病人，例如，到院死亡、呼吸衰竭、創傷、心肌梗塞、腦中風等等，這些都得火速處理，但現場很多民眾卻認為「我先到，他憑什麼先進去」，不斷催促醫護人員。

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她無奈表示，希望大家可以同理，「萬一你的家人需要急救但被擋路，你會不會很生氣、很著急？這每一分每一秒都分秒必爭，也真的麻煩不要對我們咆哮，或是抱怨等很久」，忙碌之餘還得接電話，多數是打來詢問PCR檢測，但也有不少人抱怨政府，或是無理取鬧，「真的心好累，快累垮了」。

她坦言，不少醫護人員確診，人力瘋狂縮減，每天穿全套隔離衣，下班後臉上總是一道道壓瘡痕跡，「非常熱，全身都會是濕的，眼前還有面罩、雙手雙層手套」，一穿就是好幾個小時，上班前努力吃到最飽最撐，「因為我不知道下一餐幾點了」，也完全無法尿尿、喝水，「這些不是當人的基本的生理需求嗎？」

▲許多民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（示意圖／記者湯興漢攝）

不管是急診或是病房都很忙碌，每天站在疫情第一線，暴露在高風險環境中，已經有許多同仁離職了，她盼望，指揮中心可以體諒醫護人員，加薪或是補充人力，「不然我們這樣真的沒辦法共體時艱，這樣的班上2、3天就感覺身體快垮掉了，已經有許多院內感染關病房的情形，我們不知道還能撐多久，可以救救我們嗎？」

貼文一出，網友們看了心疼，「學姊加油！看著你們每天為病人們奔波的背影，只能給你們滿滿的respect，辛苦了有你們真好」、「真的辛苦大家了，你們超棒的，想為你們拍拍，真的是白衣天使」。也有同為醫護人員的網友留言，「我真的很想我的家人，疫情開始就不敢回家，只能視訊，每天快篩，3天一次PCR，即使知道自己是乾淨的也不敢回家」。