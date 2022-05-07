花蓮門諾啟動「防疫門診」  紓解急診人潮+降低感染風險

▲▼花蓮門諾醫院於急診室外開設「防疫門診」，分流急診民眾。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

本土疫情持續升溫，確診人數屢創新高，為了紓解急診量能讓醫療資源能夠妥善運用，門諾醫院今起於急診室外開設「防疫門診」，讓有呼吸道症狀或是經急診分流屬於輕症或無症狀之民眾，能夠當場讓醫師評估並依患者需求給藥，也藉此分流，讓急重症病人能夠獲得最及時的診治。



熟練地穿起防護衣、戴上口罩、手套、防護帽還有護目鏡，醫師與護理師準備看診，約6坪大的「防疫門診」正式啟動。防疫門診第一天看診，診療室外已出現等候民眾，看到醫護人員的辛勞，不僅給予溫暖的問候，對於醫院開設「防疫門診」也都感到貼心與肯定。





疫情不斷升溫造成民眾人心惶惶，許多民眾稍微感到身體不適或擔心自己可能有確診風險就往急診室衝，也讓急診一線人員疲於奔命。

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門諾醫院醫務部主任王志弘表示，連日來，光是因感冒、或是有輕微呼吸道症狀而急診就醫的民眾就增加了近百人，為了不影響急重症病人就醫的權益同時讓急診醫療量能夠正常運作，門諾醫院即日起開設「防疫門診」，於本院急診室外設置看診專區，並於每週一至週日下午2點至5點提供診療服務，呼籲有呼吸道症狀之民眾或是快篩陽性有輕微症狀者，皆可透過防疫門診讓醫師評估並開立藥物。

▲▼防疫門診由家醫科、內科、小兒科醫師輪流駐診。



王志弘說，急診主要是以處理急重症為主，為了保護醫院與急重症病人，同時不讓急診醫療量能受到排擠，醫院特地協調家醫科、內科、小兒科等醫師輪流駐診，凡有呼吸道症狀之民眾不需進到醫院門診區，只要在急診外告知看防疫門診，經急診護理師分流，即可藉此門診醫師的評估與診療，開立藥物或進行進一步的採檢，另快篩陽性有輕微症狀需藥物治療者，也可透過防疫門診醫師的診療開立相關處方，並於院外完成領藥。

王志弘強調，防疫門診的開設除了紓解急診量能外，也期盼藉此提供有相關症狀的民眾直接在院外就醫，不要進到院內門診區，以降低傳播感染的風險。



門諾醫院強調，本土疫情嚴峻，除了提醒民眾務必落實戴口罩、勤洗手、進出公共場所保持安全距離外，家中如有尚未施打疫苗者，應盡快讓醫師評估後完成疫苗注射，才能保護自己與家人。

