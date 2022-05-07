LIVE／估今日本土飆破4萬例　陳時中最新說明

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中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。確診個案連日飆升，預估今日突破4萬例，而新北市傳出有確診產婦「母嬰雙亡」，詳情有待記者會說明。另外，指揮中心為減輕醫療量能，自5/12起認定3類人快篩陽性形同確診，將與醫師們討論認定方式，下午有望進一步公布。

台灣本土疫情嚴峻，昨天新增本土確診案例單日已達3萬6168例，以近日每天新增確診數成長約20%推估，今日新增確診勢必將突破4萬例大關。衛福部前日向行政院報告，推估5月11日單日確診範圍落在5萬4124例至10萬2743例之間，最高機率則為7萬5244例。

新北市傳出有一位孕婦確診高燒，被緊急送往亞東醫院治療，沒想到突然失去意識，經過搶救後胎兒仍於昨日宣告不治。而原本極力搶救的孕婦，亞東醫院今早證實產婦不幸於凌晨逝世。院方說明，該名孕婦年僅20歲，接種過1劑疫苗，肚中胎兒懷孕28周。

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為紓緩醫院PCR採檢壓力，指揮中心徵招基層診所也加入採檢行列，初步媒合190家參與。另外，自5/12起認定3類人快篩陽性形同確診，指揮中心今日上午將與醫師們討論認定方式，指揮中心也於昨晚召集縣市政府討論取消電子圍籬，下午有望公布最新結果。

疫情升溫導致快篩試劑難買，引起不小民怨，指揮中心緊急採購快篩，陳時中昨日在疫情記者會公布，用於快篩實名制的羅氏，將於5/25前到貨5千萬劑，而供應公費快篩的亞培下週一起連續5天每日進貨80萬劑進貨。