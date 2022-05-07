停課新制影響台大採全校遠距教學？潘文忠：不衝突、可持續進行

▲教育部長潘文忠指出，台大系統從下週一啟動全校採遠距教學演練2週，不受停課新制影響。（圖／指揮中心提供）

記者許敏溶／台北報導

因疫情急遽升溫，包括台大、台師大、台科大組成的「台灣大學系統」，前（5日）晚緊急宣布從下週一（9日）起，全校採遠距教學演練2週，但教育部今（7日）又宣布新的停課標準，明（8日）起大專取消全校性暫停實體課程方式，外界擔心台大等校是否要跟著修正，教育部長潘文忠表示，考量後續疫情跟確診生人數，以及學校的實務需求，所以大學可以持續以這樣方式進行、「這個不衝突」。

本土新冠肺炎疫情持續蔓延，校園確診數也暴增，教育部日前開放大專校院可進行1到2週的「防疫授課演練」，但建議以小規模方式，將校內各系所課程以分批次、間隔或輪流方式改為遠距教學，若「防疫授課演練」超過兩週則要通報教育部討論。

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▲台大宣布下週一起全校改採遠距上課2週。（圖／台大提供）

台大前晚率先宣布，從下週一（9日）起，所有課程執行全面執行遠距教學演練兩週，如有特殊需要須採實體授課課程，則要向教務處申請，期末考強烈建議以線上辦理為原則，隨後同屬台大系統的台師大、台科大也宣布跟進。

不過，潘文忠今天在中央疫情指揮中心的記者會上宣布新的停課標準，大專階段是取消全校性暫停實體課程，這和台大系統預計下週一開始的全面執行遠距教學演練兩週有所衝突，媒體詢問是否要改採今天的新標準。

對此，潘文忠回應說，本來希望大學防疫量能上能做到，但考量後續疫情跟確診學生人數，也跟台師大、台大等學校做過一些討論，教育部也認同、支持他們用兩週作為演練的規劃，這部分我們考量到實務上需求，所以他們可以持續以這樣方式進行、「這個不衝突」。