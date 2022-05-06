台大系統5／9起全校遠距教學2週　北教大、政大不跟進

▲台大宣布下週一起全校改採遠距上課2週，北教大、政大不跟進。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

因疫情急遽升溫，包括台大、台師大、台科大組成的「台灣大學系統」，昨（5日）晚緊急宣布從下週一（9日）起，全校採遠距教學演練2週，而之前就先申請全校遠距教學到期末的國北教大則不跟進，採取縮小範圍模式，採單一課程師生取得共識後得採遠距教學到學期末，政大則是課程中若有出現確診個案或密切接觸者，授課教師以採遠距授課為原則。

本土新冠肺炎疫情持續蔓延，校園確診數也暴增，教育部昨天開放大專校院可進行1到2週的「防疫授課演練」，但建議以小規模方式，將校內各系所課程以分批次、間隔或輪流方式改為遠距教學，若「防疫授課演練」超過兩週則要通報教育部討論。

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而台大昨晚率先宣布，從下週一（9日）起，所有課程執行全面執行遠距教學演練兩週，如有特殊需要須採實體授課課程，則要向教務處申請，期末考強烈建議以線上辦理為原則，隨後同屬台大系統的台師大、台科大也宣布跟進。

不過，之前首先向教育部申請遠距教學到學期末的國北教大，昨晚則在網站公告，下週一起以實體授課為原則，但採取單一課程有一位學生經衛生機關認定為確診者或密切接觸者，由授課教師與修課學生取得共識後得採遠距教學至本學期末。

▲台北教育大學不跟進台大，採取單一課程停課到期末作法。（圖／記者葉佳華攝）

北教大主秘陳永倉也向《ETtoday新聞雲》證實，將遵守教育部規定，真的學生確診或為密切接觸者，經師生取得共識，該課程可採遠距教學到期末，要是老師確診或被列為密切接觸者，若老師認為自己身體狀況許可，則改採遠距教學到學期末，同時授課教師及開課單位要儘速通知修課學生。

▲政大目前暫不跟進台大作法。（圖／記者許敏溶攝）

至於政大，校方表示目前暫時不會跟進台大系統作法，但要是課程中出現確診個案或密切接觸者，授課教師以採遠距授課為原則，要是因為課程教學或防疫需要，經授課教師與選課同學討論後，得採實體與遠距混搭方式進行課程，若仍要維持實體授課，授課教師務必提供彈性修課方式，包括同步或非同步遠距教學、社群軟體、交報告或電話討論等，以維護無法到校學生的受教權。