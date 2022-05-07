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潘文忠保證國中會考如期舉辦！設置不同類型隔離試場分流考生

▲▼教育部長潘文忠。（圖／指揮中心提供）

▲教育部長潘文忠。（圖／指揮中心提供）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考將在5月21、22日舉行，面對疫情急遽升溫，教育部長潘文忠今（7日）表示，國中會考如期舉辦，除延續去年高規格防疫，也會參考上週末剛完成統測，確診考生不得應試但會安排補考，名額採外加，而居家隔離、居家檢疫、自主防疫者將採取分流概念，分別至不同類型的隔離試場，兼顧考生的健康與受考權益。

今年國中教育會考共19萬9318人報考，為少子化衝擊以來首度跌破20萬人，根據去年考試規定，確診者及被匡列居家隔離、居家檢疫等狀況考生都不能應試，但可以補考，而潘文忠今天出席在中央疫情指揮中心記者會上，也宣布國中會考如期舉行。

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▲▼潘文忠指國中教育會考如期舉行。（圖／教育部提供）

▲潘文忠表示，國中教育會考會如期舉行。（圖／教育部提供）

潘文忠表示，國中會考如期舉辦，除延續去年去年高規格防疫標準，也會參考上週末剛完成統測，確診考生式不得應試，後續會安排參加補考，相關名額都是外加，萬一不幸確診考生不用擔心，一定有參加補考機會，維護應考學生的入學權益。

此外，潘文忠指出，包括居家隔離、居家檢疫、自主防疫者都可參加考試，將依類型分別至不同類型的隔離試場（第二類備用試場）應試，自主健康管理者則至一般考場應試，一般試場與第二類備用試場動線各自獨立規劃。

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