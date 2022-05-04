訂閱色情網站成台大生政見！立委批離譜「教長回無法接受」

▲教育部長潘文忠表示，不能認同台大學生政見主張。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大近期將舉辦性別平等委員會學生委員選舉，但立委吳思瑤今（4日）在立法院指出，部分候選人竟然提出「設置性行為專區」、「訂閱色情網站」等離譜政見，明顯違反善良風俗，呼籲教育部應給予台大必要提醒，建立溝通管道，教育部長潘文忠也認為，性平教育應該是理解、尊重、包容，這樣的政見主張無法接受，將會提醒學校。

教育部長潘文忠今早到立法院教委會針對大學法修法進行備詢，民進黨籍立委吳思瑤在質詢時指出，台大即將舉行性別平等委員會學生委員選舉，但卻出現很多離譜政見，參與選舉的A同學政見竟是設置合法性行為專區，B同學政見則是學校期刊要增訂色情網站當作學術研究，C同學政見更是「一拳一個自助餐，制裁台女、終結噁男」。

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吳思瑤隨後批評，當選者是要擔任性平委員，這是重要任務，居然會提出這樣政見，「是何等的顛倒性平意識」，而這些政見主張已經違反善良風俗，根據中選會機制，是可以審查政見內容，若政見內容不妥，可要求候選人更正違法主張，否則不予刊登，建議教育部也要跟學校討論建立類似的機制，給予台大必要提醒。

潘文忠也同意表示，性平教育努力20幾年來，應該是真正的包容、尊重與理解，無法接受這些學生主政見，細節他不清楚，但學校若透過公開正式方是選舉性平委員，教育部將會提醒學大學，希望不要出現不適當內容。