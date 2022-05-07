國高中到大學明起取消全班、全校停課　教部曝「這兩狀況例外」

▲教育部長潘文忠（圖右）宣布取消原先全校停課規定。（圖／指揮中心提供）

記者許敏溶／台北報導

因應校園確診人數飆升，全台22縣市已有近2千所園校停課，教育部長潘文忠今（7日）宣布新的停課方式，明（8日）起國高中、大學分別取消全班性、全校性暫停實體課程，但教育部指出，若是老師確診或居隔個案太多導致學校課務運作困難，或者大量學生無法到校，學校在通報教育主管機關備查審酌後，仍可依照個案狀況實施全班或全校停課。

本土疫情持續延燒，校園確診總數昨也突破3萬人，教育部長潘文忠今在中央疫情指揮中心記者會上，宣布取消原來有全校達3分之1或10班以上有確診或密切接觸者暫停實體課規定停課標準，明（8日）起實施新方式，包括國高中取消全班性暫停實體課程，大學則取消全校性暫停實體課程，與確診個案同班同學不須居家隔離，而是以確診個案為核心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，近期校園確診大爆發，根據教育部統計資料，4月11日本土生僅1439例確診，但昨（6日）總數已暴增到3萬1440例，等於不到一個月就暴增超過3萬例，而在4月29日本土生確診總數才首度達到1萬人，前後超過1年時間，但5月4日馬上突破2萬，僅花了5天時間，昨天更突破3萬人，更只花2天時間，等於過去一週就增加超過2萬人確診，凸顯本土校園疫情嚴峻狀況。

媒體詢問教育部，學校若是確診人數暴增，是否可以採取全班或全校停課？教育部主秘廖興國指出，當然要考慮學校運作量能，若多數確診個案或居隔者是老師，造成學校課務運作困難，或者發生大量學生確診與請防疫假無法到校，學校仍可以提出調整授課方式，通報教育主管機關備查後，仍可依照個案審酌後實施停課。

▲▼教育部公佈新停課標準。（圖／教育部提供）

▲▼教育部公佈新停課標準。（圖／教育部提供）

▲▼教育部公佈新停課標準。（圖／教育部提供）