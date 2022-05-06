樹科大一男告白學姊失敗持刀割她頸　「有再犯之虞」法院准押

記者賴文萱／高雄報導

高雄市樹德科技大學1年級林姓男大生暗戀2年級的盧姓學姊，5日凌晨在校園內告白學姊遭拒，竟失控手持美工刀一陣揮砍，導致學姊右手臂、頸部受傷。警方事後隨即將林男逮捕，而他坦承犯案，全案訊後將依殺人未遂罪嫌送辦，經橋頭地檢署檢察官訊問後，法院今（6）日中午依殺人未遂且有再犯之虞，裁定聲押。

▲樹科大一男告白被拒，崩潰揮刀砍傷學姊。（圖／記者吳奕靖翻攝）

初步調查，林男因暗戀盧女，於5日凌晨將盧女約到校園內聊天，而當時還有另外2名女同學作伴。過程中，林男向盧女表示愛意，盧女當場拒絕，並表示「2人不可能」。

林男聽後雖心痛，但又再度表示要送盧女回到宿舍，沒想到又被拒絕，他當場情緒失控，掏出隨身攜帶的美工刀一陣亂揮，導致盧女頸部、右手臂遭到劃傷，當場血流不止，所幸盧女送醫後無大礙。

警方隨後於宿舍內找到林男，沒想到他卻向警方表示，自己吞了大量安眠藥，隨後逐漸失去意識，警方遂將他逮捕後戒護送醫。

待林男清醒後，警方將人帶回偵訊，而他也坦承犯案，全案訊後將依殺人未遂罪嫌送辦。為防男大生有報復、再犯可能，經橋頭地檢署檢察官訊問後，橋頭地方法院今（6）日中午依殺人未遂且有再犯之虞，裁定聲押，但未禁見。