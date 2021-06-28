童仲彥拍A片！樹德科大性學所「震驚惋惜」　將討論學籍問題

▲童仲彥參與成人影片演出。（圖／翻攝自Facebook／童仲彥）

記者洪靖宜／高雄報導

金色力量黨主席、前台北市議員童仲彥與成人頻道SWAG合作，拍攝首支AV影片《居家隔離性愛學》，他去年進入樹德科大性學所就讀，對於他拍片一事，樹科大發表聲明「既震驚又惋惜」，該所所長表示，畢竟AV產業在台灣尚未合法化，冒然投入，容易引大眾負面的觀感與對人類性學所的錯誤解讀，將開會討論童生的學籍問題。

政治人物出身的童仲彥與成人頻道SWAG合作，拍攝首支AV影片《居家隔離性愛學》，他去年才剛進入樹德科技大學人類性學研究所就讀，校方表示，自從6月22日各新聞媒體通路得知童仲彥進入SWAG合作拍攝A片並擔任AV男優，並在6月28日進行發片記者會後，人類性學研究所陸續接獲社會人士來電或以信函關切，讓在國內外性學研究領域占有一席之地的人類性學所的師生，既震驚又惋惜。

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去年童仲彥進入人類性學所就讀，應用社會學院院長兼人類性學所所長林燕卿提及，就即期許他務必專心於性學研究，希望未來也能成為一位優秀的性學研究學者。林燕卿說，人類性學所成立20年來，教學目標就是提供正確的性知識、性態度、以及客觀的論述和研究能力，並將所學貢獻於社會，但不希望學生以身試法，畢竟AV產業在台灣尚未合法化，冒然投入，容易引大眾負面的觀感與對人類性學所的錯誤解讀。

林燕卿進一步表示，先前得知此事時就有勸退他，認為依他的身分和條件都不適合，也擔心會影響性學所的形象，但最後他執意執行，因此已跟她教育理念不同，後續將會開會討論童生的學籍問題。人類性學所自2001年成立至今，能有今日的基礎，誠屬不易，「水能載舟、亦能覆舟」，性亦如此，尤其走在學術領域研究先鋒的人，每一步研究或行為，更應小心謹慎，她呼籲所有在國內外的人類性學所的師生、或校友，都要共同維護及珍惜研究成果，以及一磚一瓦建立起的學術城堡。

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