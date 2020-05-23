暴雨中母女騎車自摔…女童險被沖走！員警涉水「公主抱」及時救援

▲樹科大前大淹水，員警見小女童跌落水中立刻上前救援 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

致災性豪雨猛襲台灣，高雄市各區22日紛紛傳出災情，位在燕巢區樹德科技大學，大門口也汪洋一片，成了「樹科河」，而岡山分局交通分隊警方巡邏行經該處，發現一騎乘機車婦女因失去重心跌倒，車上載著的女童也跌入水中，員警見狀，及時一把將女童抱起，順利脫困。





▲員警見一把抱起小女童 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市22日雨下一整天，各區都傳出有災情出現，位在燕巢區樹德科技大學，大門口也汪洋一片，成了「樹科河」，便利超商門口前的機車倒成一排，學生趕緊搶救自己泡在水中的愛車，大雨滂沱，造成路面大面積積水，不少機車騎士只能用牽的，但汙濁雨水已經看不出地上標誌，機車和汽車路上爭道，場面相當驚險。





▲樹科大前大淹水，員警見小女童跌落水中立刻上前救援 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就在暴雨中，一名騎乘機車的婦女不慎自摔，連同車上一名女童也因此跌落水中，因為水流甚急，還稍微將母女倆衝分散，正在附近行交通違規勤務的岡山分局交通分隊警員許志鴻、余偉豪，見狀也立刻上前協助，余警一把抱起女童，女童也緊緊抓著，送到一旁超商內等待救護，所幸經檢視母女兩人傷勢不重，只是被嚇壞了。

時間對我們來說完全沒用！

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