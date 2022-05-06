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議員造謠「高雄官員免費快篩」　陳其邁批「別做缺德事」依法重罰

▲高雄市長陳其邁說明今日疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁說明今日疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

近來通訊軟體流傳「高雄市府200位公務員採購四萬劑快篩，可打六個月且免費」。高雄市長陳其邁今於記者會上嚴正澄清這是錯誤訊息，並說出重話「不要做缺德事」，強調一定會依法重罰。

國民黨籍彰化縣議員張國棟近日在LINE群中指出，「高雄市府200位公務員採購四萬劑快篩，平均每位可打六個月而且免費，人民切（卻）要用每劑100元去買，又要排隊分單數偶數去買，果然人民生命比官員不值錢，」最後還要大家廣傳出去。

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▲彰化縣議員張國棟誣指高市府官員可免費快篩6個月。（圖／翻攝自網路）

▲彰化縣議員張國棟誣指高市府官員可免費快篩6個月。（圖／翻攝自網路）

高雄市長陳其邁今召開防疫記者會時表示：「現在疫情大家都很忙，有錯誤訊息要澄清很浪費時間，不要做缺德事，惡劣做一些操作，我覺得不好，我們一定會重罰」。

衛生局簡任技正潘炤穎則說，高市府嚴正回應，絕無此事，會依傳染病防治法追究。

高市府表示，疫情期間，目前全國中央地方皆專注於防疫工作，彰化縣張國棟議員以通訊軟體發送不實訊息，張國棟議員身為民意代表，不應成為假新聞傳播者，更不應該捏造假新聞。

針對高市公務員免費快篩不實傳聞，高市府強調，此舉不但傷害本府全體上下名譽，更打擊防疫人員士氣與社會秩序，要求彰化縣議員張國棟撤回訊息，並公開澄清。

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