彰化+448！首推「友善急門診、快速通關」　照顧年長幼童確診者

▲▼彰化新增448例，縣長王惠美和衛生局長葉彥伯說明疫情相關事項。（圖／彰化縣政府提供，下同）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化今天新增本土確診448例，縣長王惠美為了避免2歲以下、65歲以上確診者湧進急診室，和一般就診民眾搶醫護資源，即日起在部立彰化醫院外面設立「友善急門診、快速通關」一條龍服務，由專人負責採檢、評估、診療並給予處方，減短就醫時間，衛生局長葉彥伯則強調，基層診所和社區藥局人員萬一接觸到確診者，不用擔心會被居家隔離而不願看診，應提供患者應有的診療。

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縣政府下午3點召開線上防疫記者會，王惠美表示，今天新增448例，累計有1744例，18歲以下有25.1%，65歲以上有7.4%，相較於去年確診人數大多是年長者，今年則以青壯年居多，為了因應每天愈來愈多的確診數，全縣目前已有11家醫院，52間基層診所、80名醫師投入居家照護行列，希望能給予確診者最好的診療。

有鑑於大量確診者湧進急診室，恐排擠到一般就醫民眾，甚至彼此都延誤病情，北部就有1名腸胃病患者在急診室內遲遲得不到及時醫治而死亡的案例，王惠美說，彰化即日起在彰化醫院外面設置「友善急門診、快速通關」一條龍服務，凡是2歲以下、65歲以上或是具有重症風險者，不用進急診室，直接在這裡就可以處理，大大縮短時間。

至於學童施打疫苗一事，葉彥伯說，5月20日前會針對有意願施打莫德納的學童全部打完，接種人數約2、3成，家長也可持意願書到診所施打，而BNT疫苗，185.7萬劑成人劑型預計9日抵台，兒童劑型77.76萬劑12日抵台，衛生局同樣會先調查意願，再到校施打。

葉彥伯提醒民眾，Omicron感染者7成無症狀，2成5是輕症，因此除非身體出現不適、喉嚨痛，發燒、流鼻水等，否則不用自行快篩，以免浪費資源，而且快篩後除非是陽性，否則民眾要到醫院做PCR，也會被拒絕。

因應每天愈來愈多的確診者，原有的基層診所人員已不堪負荷，甚至還有少數醫護人員得知患者是確診者，擔心被感染會居家隔離，因此不願看診，葉彥伯呼籲，中西牙醫診所及社區藥局醫護人員，一旦得知看診病人是確診個案，不用擔心會被隔離，拜託還是給予患者適當診治。

縣府表示，目前暫時實體課程7天的學校，包括6所高中、11班，13所國中、23班，42所國小、78班，19所幼兒園、22班，1所課後照顧中心、1班，7家補習班；預防性停課1天者，有1所國中、1班，3所國小、5班，3所幼兒園、11班。