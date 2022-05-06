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中共中央政治局「密集」公開會議　《新聞聯播》釋關鍵訊號

▲▼今年第四次被密集公開報導，中共中央政治局常委會議5/5、再談上海保衛戰 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲中共中央政治局常委會昨再次談疫情，宣示打贏大上海保衛戰。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／綜合報導

上海部分地區微解封，北京疫情又升溫。大陸官媒央視昨5日《新聞聯播》頭條，是中共中央政治局常務委員會會議，依然聚焦防疫，宣示打贏上海保衛戰。但不同以往，這是今年第四次召開會議，密集公開報導的程度可以看出，大陸中央對於疫情嚴肅管控和維穩首都疫情的決心，在堅持「清零」原則下，讓下半年二十大順利召開。

大陸官媒央視《新聞聯播》昨晚7點頭條，長達五分多鐘時間，聚焦報導中共中央政治局常務委員會召開會議內容，分析當前新冠肺炎疫情防控形勢，全力放在疫情防控重點工作，中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。但從今年以來，這已經是政治局常委會第開四次召開會議。

根據《中國共產黨中央委員會工作條例》，政治局常委會會議一般保持一月至兩月召開一次的慣例，遇有重要情況可以隨時召開，會議議題由中央委員會總書記確定。

回溯今年1月、3月、5月的中共中央政治局常委會議，至少有4次被「公開」報導，時間分別是在1月6日、3月17日、3月31日和5月5日。

其中，1月的會議是聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報，聽取中央書記處工作報告；3月兩次會議議題是分析新疫情形勢和聽取「3·21」東航MU5735航空器飛行事故應急處置情況的匯報；昨天的議題，依舊是分析當前疫情防控形勢。

▲▼今年第四次被密集公開報導，中共中央政治局常委會議5/5、再談上海保衛戰 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲中共中央政治局常委會談防疫決心，密集公開報導。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

自從2020年大陸武漢新爆發冠肺炎疫情，中共中央政治局常委會首次打破慣例在大年初一召開會議。疫情爆發至今，再次聚焦「防疫防控」工作。昨《新聞聯播》報導也釋放關鍵訊號，企圖消彌外界質疑。

該報導內容強調，針對大陸現今防控政策有實踐證明，也經得起歷史檢驗，防控措施是科學有效的，打贏了「武漢保衛戰，也一定能夠打贏大上海保衛戰。」

事實上，類似的喊話從今年以來，不管是中共中央會議，三月兩會期間，大陸副總理孫春蘭在上海調研期間，都多次重申堅持「『動態清零』是尊重科學和規律有力體現」，十分符合中共黨中央明確要求。

至於大陸疫情防控期間，西方媒體和大陸內部聲音也出現「躺平」、「與病毒共存」等論調。面對質疑聲浪，昨政治局常委會也鮮明指出，「要堅決同一切歪曲、懷疑、否定我國防疫政策的言行做鬥爭。」

該會議強調，對黨中央確定的疫情防控方針政策要「深刻、完整、全面認識」。從各階層領導幹部和社會各方面都要有「自覺」把思想和行動統一到黨中央決策部署上來。

依照中共中央政治局昨召開會議來看，再次顯示大陸官方將不惜任何代價，對於各地疫情嚴肅管控和維穩首都保衛戰的決心。除了對外展示北京堅持「清零」原則的正確性，同時也讓下半年二十大順利召開。

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