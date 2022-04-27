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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨教中共如何撕下「麻煩製造者」標籤：別睜眼說瞎話

▲民進黨主席蔡英文出席縣市長提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

針對中國27日稱，民進黨是台海安全最大威脅，民進黨晚間透過聲明表示，國際社會都已認知到，中共當局才是破壞台海現狀、威脅區域穩定與世界和平的最大夢魘，並告訴對岸，尊重國際現實與台灣民意，真正負起區域和平穩定責任，才是有效撕下「麻煩製造者」標籤的不二法門。

民進黨表示，國際社會都已認知到，中共當局才是破壞台海現狀、威脅區域穩定與世界和平的最大夢魘，奉勸中共當局，不要再一直睜眼說瞎話、作賊喊抓賊，謊話說一百遍，本質仍是謊話。

民進黨指出，兩岸關係上，台灣始終採取不挑釁、不屈服的態度，並獲得國內民眾和國際社會的支持，中共當局則是一再以「不配合其政治訴求就是他人的錯」，來處理複雜的台海問題，完全無助緩和兩岸僵局，更升高了區域緊張態勢。

民進黨表示，當中共不斷以軍事、外交和經濟手段施壓、威嚇台灣與印太周邊國家，只會讓周邊國家更加忌憚，從東亞各國所做的民調顯示，許多國家的人民對中國的負面態度已攀升到最高點，「因此，真正問題不在台灣，而在中國窮兵黷武的作為」。

民進黨強調，台灣人民維護兩岸與區域和平穩定的立場與意志，絕對不會有任何改變，也不容許任何人的挑戰，並嚴正呼籲中共當局，維護世界和平和安全的承諾，不是一張空白支票，更非作為逼迫他人就範的遮羞布，尊重國際現實與台灣民意，真正負起區域和平穩定責任，才是有效撕下「麻煩製造者」標籤的不二法門。

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