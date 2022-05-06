她叫外送被嫌6樓高　收「加料菸味飲料」嚇哭：不敢再點

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友5日PO文控訴，點外送餐點時突然被外送員在電話中告知，對她家地址有印象，因為住的樓層比較高，之前的餐點可能有被加料，後來回想，有一次拿到的飲料的確有很重的菸味，當時還以為是店家的茶包問題，嚇得她一度淚崩，在搬家之前都不敢再點外送，「誰知道會不會又被加料呢？」

▲原PO被外送員告知可能曾遭加料惡整。（圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

原PO在網路論壇Dcard的文章中聲稱，有一位外送員送餐時打電話跟她說，「妳的地址我有點印象，因為妳住的比較高，之前的餐點可能有被加料，希望妳小心一點」，聽完當下腦筋一片空白，後來仔細回想，有一次點的飲料是只有杯蓋沒有封膜的，很容易打開，的確就有很重的菸味，當時還以為是店家茶包的問題，完全沒有想過有可能是遭到加料。

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原PO說，這位好心提醒的外送員是第一次送到她家，卻對地址有印象，代表外送員群組可能曾公開地址，她傳簡訊詢問，對方可能怕被外送平台停權，所以不敢直接回答問題；而之前點外送時，她會在外送員上樓的同時下樓取餐，現在因為疫情不想碰面，因此備註如果覺得6樓太高，可以放在3樓的地板，她會自己下去拿，然而餐點每次都還是被送到6樓，如今卻被告知可能曾遭加料，真的感到很驚訝也很害怕，一度還情緒崩潰哭了，「難道外送員可以因為我住的高，覺得不爽就亂加東西進去？」

後來，該名好心的外送員傳簡訊建議原PO，可以改將備註打在「公司欄位」，這樣外送員在接單前就能看到，當下可以決定是否要接，基本上願意接的都屬於心甘情願。不過，經過這次事件，原PO坦言，相信善良的外送員還是占多數，自己也遇過不肯收小費的外送員，但得知這樣的事情之後，至少在搬離目前的住家之前，她都不敢再點外送了，「誰知道會不會又被加料呢？」

▼▲網友們留言討論。（圖／翻攝自Dcard）

文章公開之後，掀起網友留言熱議，有人提問，「妳有做什麼事情嗎？我叫外送叫了好幾年，也沒發生過這樣的事情，有點驚訝。」對此，原PO回應，自己什麼都沒有做，雖然她住在高樓層，大樓也沒有電梯，但從未有外送員反映希望她下樓，備註也都有說明如果不想送到6樓，可以放在3樓就好，實在不明白為何會遭到加料。

而大多數網友都覺得發生這樣的事情太誇張，「我也覺得滿可怕的，怎麼這樣」、「天，我超常叫外送，而且我家住5樓」、「往好處想，至少有好心的外送員告訴妳，之後別點就好了」、「有點扯，但這要取證很難」。