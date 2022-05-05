台北自助餐「夾2樣菜」要價60元！女大生眼神死：還沒附白飯

▲女大生到台北某自助餐店夾了「2樣配菜」，聽到價格後超震驚。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

台灣自助餐因每間店家鑑價方式不同，經常引起爭議，就有一名女大生到台北市南京復興捷運站附近的自助餐購買，沒想到只夾了2道菜不含白飯的她，竟被店家要求收了60元，讓她曬出照片並發文，不少網友看到她夾的兩道菜也不敢置信竟然要收60元。

一名女大生在網路討論版「Dcard」上發文，表示她因為只想吃點東西，所以到自助餐店去夾了兩樣配菜，沒有加白飯的他，竟然就這樣被收了60元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲這價格要60元，還沒有附白飯。（圖／翻攝自Dcard）

她曬出照片，照片中有10條小條的甜不辣，加上約5片的豆類製品素雞，讓她不敢相信要價60元。她也表示，這家自助餐計價是用看的，而非秤重，看了評論更有許多人覺得「結帳阿姨都亂喊價」，所以買起來超貴不會再去。

不少網友看到她買的兩樣菜後，覺得真的太貴，「鹹酥雞攤甜不辣才25而且比這個多」、「素雞外面一條賣20元，所以這邊估一片大概2元，12+10y=60，那⋯甜不辣一根應該是4.8元」、「甜不辣跟豆干真的都是超便宜的食物有夠盤的」、「太扯了吧」。事實上，自助餐爭議過去就有消保法保護，若計價時太高可以當場不付，但大多數的民眾都沒有勇氣，最後只能乖乖買單。

延伸閱讀

▸ 首批輝瑞兒童疫苗來了 陳時中：5/12抵台、5/20前開打

▸ 小詹雅雯挺過乳癌第三期 積極面對人生「病況曝光」

▸ 范少勳新劇《因為你如此耀眼》飾演富二代小開，穿著最流行英倫簡約摩登紳士風！