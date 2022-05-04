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壽司郎見人母「手戳壽司」！網1招避雷　前員工再曝：等300秒

▲壽司郎。（圖／記者黃士原攝）

▲原PO到壽司郎用餐。（圖／記者黃士原攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

吃個迴轉壽司，還要小心沒公德心的其他客人！有女網友日前在Dcard發文，說她到壽司郎用餐，隔壁桌坐了一家四口。用餐過程中，她先生意外發現，一家四口的媽媽竟然在戳迴轉台上的壽司，還不只一次。她回頭質問，對方則狡辯「以為是模型」，沒有覺得抱歉的意思，讓她覺得很傻眼。

這位女網友表示，當時先生發現，隔壁桌一家四口的媽媽用食指在戳迴轉台上的壽司，還被同桌女兒說「好噁心！」當下因為發現的太突然，她來不及反應和阻止，但沒想到對方之後又戳了第2次，讓她忍不住馬上轉頭質問，「妳剛是不是戳了迴檯上壽司？為什麼要戳它？」

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隔壁桌客人則回應，「呃……有！我以為它是模型嘛！看它長得很特別的，所以想說戳戳看嘛！」當原PO反問「我們已經看到妳戳第二盤了，妳到底戳了幾盤？」對方一臉心虛、吱吱唔唔說不出所以然，被揭發後還一直辯解，沒有覺得抱歉的意思，「同桌爸爸和兩位女兒也不出聲，只是靜靜地看著。」

▲壽司郎。（圖／記者黃士原攝）

▲原PO看到有別桌客人用手去碰轉台上的壽司。（圖／記者黃士原攝）

最後她和先生也沒心情用餐了，直接按服務鈴說明情況，並結帳離開，但也不禁直批，「真的很不可思議會有這樣的人，很噁心也很沒公德心！」「也很好奇那些被戳過壽司們，店家會如何處置呢？希望是那桌客人為自己的行為通通買單！」

貼文一出，不少人也覺得很噁，「太噁心了吧……誰知道她的手剛碰過什麼東西」、「就是有這樣的狀況，我才不拿台面上的，都直接點餐」、「她如果是拿走迴轉台的壽司戳，我沒意見，但戳了也不拿真的有夠胎哥」、「我上次是看到客人從迴轉台拿下壽司，用使用過的筷子把壽司夾起來，看了看不想吃，又把壽司放回迴轉台上面。」

話題還釣出前員工曝光SOP，「有被店員發現的話，正常程序是直接丟掉，另外迴轉鏈上的壽司，在經過300秒左右會被自動排除」，他建議非餐期盡量不要拿迴轉台上的壽司，會有很高機率不新鮮或者賣相不好。至於是否能讓顧客買單自己的行為，得看當天主管，「通常為了公司形象，不太會跟客人爭這些。」

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

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