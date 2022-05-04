全聯買到「冷藏櫃1甜點」　他咬一口直接愛上：立馬再囤2盒

▲示意圖，與本文無關。（圖／ET資料照）

記者黃品臻／綜合報導

全聯每每聯名推出的甜點都能造成不小話題，就有網友分享近日到全聯購買一款新的「抹茶甜點」，原本不抱太大的期待，沒想到一咬下去驚為天人，立馬再去買了2盒囤起來，美食分享文也讓網友們看了超心動。

該名網友在Dcard上發文表示，「身為勞工的一員，連假後上班的厭世感從星期一下午就慢慢席捲上來（對，就是這麼嚴重）」。為了因應這種無力感，上週五原PO就在全聯買到一款新甜點「抹茶菠蘿泡芙」，沒想到一入口直接愛上，吃完隔天立馬再買了2盒囤起來。

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原PO表示，身為重度抹茶控，看到綠綠的東西手就會不自覺伸過去，「但老實說，完全沒有期待，抹茶產品要做的好，的確是有點門檻」。然而這款抹茶菠蘿泡芙卻讓原PO大為驚喜，「咬下去驚為天人，雖然外皮沒有辦法跟剛出爐的菠蘿相比，從冷藏拿出來會有點受潮濕軟，不過剛好我喜歡這樣的口感，所以不會覺得被冒犯，如果偏愛脆皮的話可能就要 pass 了。」

▲原PO超推全聯的抹茶菠蘿泡芙。（圖／翻攝自Dcard）

至於泡芙的內餡，原PO讚道，「抹茶的苦澀味恰到好處、不會太甜，甚至泡芙的甜味是外皮比較多，反而可以襯托抹茶內餡的香氣，而且內餡是滿滿的，每一口都咬的到」。此外原PO也提到，該款甜點現在特價是78元，等於一顆39元，由於平價抹茶甜點並不多，他因此很推薦學生、小資族可以嘗鮮看看。

分享文一出不少網友也心動了，紛紛留言表示，「看起來也太讚」、「感覺好好吃」、「好吃好吃昨天看到立馬去買，餡真的很濃厚」。不過也有網友不太推薦，「還是好貴喔」、「我是抹茶控但這個內餡我不愛」、「我前天才買，覺得不好吃」。