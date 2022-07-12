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快訊／本土BA.5再入侵、指揮官誰來接任？　指揮中心14:00說明

▲▼7/11中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供） 

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7/12）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。指揮中心昨（11）日公布國內新增2例BA.5本土個案，又是機場接機感染，後續發展情況預期記者會中說明。另指揮官陳時中接受徵召代表民進黨出戰台北市市長選舉，指揮官接任人選等也引發關注。

醫療應變組副組長羅一鈞昨表示，BA.5本土個案一例男性、一例女性，家住屏東，年齡是40多歲和50多歲，指標個案是20多歲小孩，6/24從法國經過新加玻轉機入境，爸媽6/24去接機返回家裡居家檢疫。

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羅一鈞指出，指標個案返家後在6/25唾液篩檢陽性確診，經過衛生局評估屬於長途車程，且期間有短暫取下口罩喝水，還是有風險，因此父母親有匡列3+4居家隔離，結果在6/27父母都自行快篩陽性確診，後續進行基因定序，都確定是BA.5，目前國內累積4例本土BA.5。

民進黨選對會確定由陳時中出戰北市，中執會將在週三（13日）將通過提名。至於指揮中心下一步如何安排，或是會選誰當下一任指揮官？莊人祥昨表示「我們只能回應指揮官部分，由於目前一級開設由行政院指派，部長或指揮官離任時間由行政院這邊決定，相信行政院都會做最適當安排」。

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