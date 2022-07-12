搭飛機比辦公室安全！醫：恭喜可出國了　但2種人要小心

▲許多民眾期待能出國玩。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

胸腔暨重症專科醫師黃軒引用國外研究表示，搭飛機「空中傳播率」比地面上低太多，大家凖備要出國了？恭喜，這個日期到了！但他也提醒，不正確戴囗罩、不打疫苗的人出國要小心。

黃軒11日在臉書說，各國出國旅遊正在開放，空中旅遊安全嗎？美國國際期刊曾經在2020年發表，你在空中旅遊得到COVID19傳播，比你在辦公室內、教室內、超市內或捷運內低太多了。

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黃軒指出，最近有科學家也做了空中旅遊中得COVID19的研究，2021年發表在國際期刊《Travel Medicine and Infectious Disease》上，他們分析近1.4億的空中旅客資料，在空中旅遊上得到確診傳染旅客2866位，平均每百萬名空中旅客，會有1名得到感染，這個可比在地面上受到感染傳播低太多了。

為何空中傳播率比地面上低？黃軒解釋，研究人員發現：

1、比你的辦公大樓更通風、過濾更好

機艙內的空調通風系統，都比我們一般的建築物有更高的通風率。一般的建築物內，通風的頻率也許只有每小時1-2次，很少會有到10次以上（除非像開刀房⋯一些特殊單位，像機艙內）。

通風提高，就是把室內空間或艙內的髒空氣排出外面，又把外面新鮮的空氣注入室內空間或艙內。除此之外，每架飛機內，都會使用HEPA高級的過濾系統，這些都是我們一般的建築物，包括你的辦公室內也不可能做到的，因為要花很多錢呀！

2、椅背對椅背

大家在機艙內都是背對背，減少了面對面的接觸傳播。我們在上班、上課，都是要8小時面對面會談呢！

▼機艙座椅都是「背對背」。（圖／資料照／記者彭懷玉攝）



3、健康篩檢

由於疫情，現在上飛機前，大家都有共識有體溫監測，還有健康症狀落實填寫，還有些國家上機前的篩檢陰性證明，以後還要加上疫苗護照。我們在地面上，很少會要持72小時陰性證明或疫苗護照，才能上班的限制吧？

4、旅客無接觸管理



現在幾乎機場內的上機程序，包括了check in 、臉部辨識掃瞄、護照掃描、行李處理，都已經大幅用電子系統，取代了很多地勤人員和旅客的接觸。

5、艙內用餐，廁所

有些空中巴士班機連艙內廁所，都是設計成不用人手開門，而是電子系統感應、零接觸的開關。很多的空中巴士目前用餐方式和時段，也開始有簡化和縮短或限制了！

我們在地面上，始終都是到處吃吃喝喝玩玩又拉拉屎屎，解決生活上的所有生理需求，不用如此像艙內被限制。

6、追蹤你的行蹤

在機艙內的工作人員，除了有自己的PPE（個人防護裝備） ，也會有實名登記制度，這些也包括了所有旅客都必須誠實填寫上，在當地所聯繫方式和住址，隨時都可以掌握住大家的行蹤。

黃軒表示，那為什麼會有那麼多的下機旅客陽性反應？因為是「高風險地區，病毒狂轟的地方」，在外國的地方，他們都會告訴你，他的朋友、他的朋友的朋友有人確診，那已經是外國COVID19的生活實況！且每日以上萬名的新增COVID19病例，繼續上揚中。

黃軒提到，現在的Omicron病毒在地面上的傳播速度和機率是非常高的，它潛伏期變短了（1.5-3天）；而在上飛機前，如果你很高興和你的親朋好友，慶祝告別、吃吃喝喝，或是缷下戒心防疫，因為看到了自己是陰性反應，這時真是Omicron病毒曝露的好時機。

黃軒指出，研究人員認為，大部分下機旅客陽性反應，是在地面上「人與人之間」連結密切，尤其是Omicron病毒，現在是以無症狀或輕症為主；在外國地區，病毒天天都密集的，而你去過的、住過的、工作的地方，都幾乎不會有裝上HEPA（高效濾網），如果我們認識的人或自己，又不把囗罩戴好，其實在國外高風險地區的人們，毎個人都是病毒，隨時都會被傳染到的。

黃軒提醒，在研究空中巴士內得到感染病毒的人，都是脫下口罩吃東西的時候，而且還被發現有人在空中旅遊時，囗罩沒有戴好的感染指標；研究人員也發現，在疫情2020年初期戴口罩不是很普遍，空中旅遊的感染病例，比大流行之後、全球有共識流行戴口罩更高！

▼研究發現，在空中巴士內得到感染病毒的人，都是脫下口罩吃東西的時候。（示意圖／記者彭懷玉攝）



黃軒說，大家凖備要出國了？恭喜，這個日期到了！但這次旅程有點和過去不同，除了行李、護照，還有全程要自己先準備好的囗罩和打疫苗。

黃軒提醒，下列兩種人出國要小心：

1、不正確戴囗罩



如果你日常生活中，口罩戴著在下巴，只標誌自己有「戴口罩在遮嘴巴」，這樣的生活習慣，到國外是非常危險！你千萬別出國了。

2、不去接種疫苗



現在很多國家、很多航空公司都會要你有完成接種疫苗，才可以空中旅遊，出國前快點去打滿疫苗吧！

黃軒呼籲，所以目前研究人員一直提醒，對於旅客「正確戴口罩」和「完整接種疫苗」很重要，這是真的！而「不是邊界一開放，你一上飛機，你就安全了」！這樣你們大家都懂了嗎？

►本文獲得黃軒醫師授權。