恐再燒起來！估可能破萬死　沈政男揭BA.4、BA.5驚人傳染力

記者陳俊宏／綜合報導

本土疫情降溫，精神科醫師沈政男表示，9月以後如果BA.4/5掀起一波小流行，那麼到11月投票前夕，死亡人數有可能破萬；有人從機場接家人，開車5小時回南部，雖然被接送者戴N95口罩，接送者還是感染BA.5，BA.4/5的傳染力絕對不容小覷！

11日新增1萬9051例本土確診，沈政男在臉書說，跟他所預估是不是相當接近？以這樣的速度，最快也最有可能的跌破萬例時間，將落在3周後的周一、也就是8/1，或者4周後的8/8，7月是看不到跌破萬例了；高雄11日降到2000出頭，速度頗快，有些令人意外，接下來就看能不能趕過台北，在六都裡率先跌破千例。

▼11日新增1萬9051例本土確診。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



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沈政男指出，死亡人數仍在百例左右徘徊，致死率帳面上目前是萬分之16，但以同一天發病者來計算，已逼近萬分之18，看起來BA.2疫情的死亡人數，將會超過8000；而9月以後如果BA.4/5掀起一波小流行，那麼到11月，在投票前夕，死亡人數有可能破萬，這對於選情會有什麼影響，值得關注。

沈政男認為，防疫勢必成為台北市長選戰的焦點，而死亡人數當然是重中之重，一個是死亡的絕對數字，比如如果破萬，選民反應將是如何？另一個是與鄰近國家相較，而目前看起來，台灣的每百萬人死亡數字將介於南韓、紐西蘭、新加坡與日本之間。

沈政男提到，有人從機場接家人，開車5小時回南部，雖然被接送者戴N95口罩，接送者還是感染BA.5；在轎車車廂密閉空間，非常可能傳染Omicron，即使戴外科口罩都是如此，當然如果開車與被接送的人都戴得住N95，那麼傳染可能就降低一些，但N95如果沒戴習慣，不容易久戴。

沈政男表示，其實可以讓家人就近在機場附近居家照護，等傳染期過了再回家，發病3天後，傳染力就大幅下降，由此可知BA.4/5的傳染力絕對不容小覷！

►本文獲得沈政男醫師授權。