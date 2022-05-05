放寬港人定居草案推遲　陸委會：政府4道把關確保國安零風險

▲陸委會發言人邱垂正 。（圖／翻攝 陸委會網站）

記者任以芳／台北報導

政府原預計5月1日公告「港澳門居民進入台灣及居留定居許可辦法」修正草案，放寬港澳專業人才在台申請定居的門檻，遭外界質疑有國安疑慮而推遲。對此，陸委會發言人邱垂正今（5日）指出政府會有4道關卡，嚴格把關確保國安，並且有5年的觀察期，送審資料也會謹慎處理。至於是否要求港人「放棄」永久居留身份才能來台，相關單位會審慎評估研議。

「港澳門居民進入台灣及居留定居許可辦法」修正草案推遲，邱垂正指出，「從事專業工作的港人可以申請定居，政府已經研議四道關卡嚴格把關，以確保國安零風險。」

他進一步説，第一道是拘留審查，必須符合我國所需的專業人才申請來台，在就業前必須進行專業及國安的審查；第二項是5年的觀察期，在連續拘留5年的期間，由主管機關定期審核拘留身份。

▲港人來台定居必須經歷五年觀察期。（圖／CFP）

五年觀察期怎麼認定？邱垂正補充說明，取得在台五年期間，大概一到兩年的居留證件必須向主管機關重新核發，再去從中判斷過去從事的工作、言行是否符合事實，主管機關必須長時間觀察，確保對台社會安全無虞。

至於第三道把關是專案認定，由內政部召集相關跨部會審查相關專業，是否符合台灣需求，相關的數量專業，是否衝擊我們的就業市場，確保國安並避免衝擊就業市場；第四道把關是國安審查，由國安單位進行個案的審查。港澳居民拘留定居是依據《港澳關係條例及香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》，跟外國人依入出國移民法，兩者制度適用範圍有根本差異，無法對比。

至於，有立法委員提議港人應先放棄香港永久居留證才能申請定居，以防止中共借港澳人來台滲透？對此，邱垂正也表示，政府機關會加以研議評估。關於這個修正案，「政府不會強渡關山，貿然推動。」陸委會將持續與國會溝通，化解外界疑慮，廣泛納入各界意見，取得更多的共識再落實。