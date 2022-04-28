邱太三、邱垂正接觸確診者居家隔離　副主委李麗珍代打備詢狀況外

▲陸委會副主委李麗珍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委羅致政28日表示，因為陸委會主委邱太三、副主委邱垂正有接觸確診者，這幾天正在進行居家隔離，因此今天他請陸委會副主委李麗珍代表列席。不過，李麗珍似乎對部分業務不熟悉，面對朝野立委連番質詢時不時語塞。

立法院外交及國防委員會28日邀請國安局長陳明通、李麗珍等人就「中國近期疫情發展、社會維穩與政治影響」為題提出專案報告，並備質詢。羅致政在會議開始前宣告，因為邱太三、邱垂正有接觸到確診者，這幾天在居家隔離當中，所以今天他請李麗珍代為列席。

民進黨立委王定宇質詢時表示，今天居然不是邱太三或邱垂正在場，因此特別向擔任主席的羅致政請教原因，羅致政則進一步詳細指出，由於邱太三的隨行人員確診，所以陸委會的正、副主委都在進行居家隔離。

王定宇詢問，目前台灣駐香港辦事處的人力情況，李麗珍指出，目前台灣派出的人員已經是0人，駐澳門辦事處則還有3人。王定宇再問，過去駐香港辦事處的台灣派出人員，編制上應該有幾人，李麗珍表示，因為今天臨時來，會在準備資料後給立委參考。

不過，此番說法讓王定宇大為不滿，羅致政則連忙緩頰，因為是由不同副主委分工，邱垂正目前還在居家隔離，因為邱太三的隨行人員有確診。

另外，政府即將開放港澳白領來台就業5年，最近1年達基本工資兩倍即能申請定居的政策，王定宇也詢問政府如何嚴格審查，，避免被滲透。李麗珍則說，「前國安審查是存在的，未來會強化，初期一定是從嚴審核」。

王定宇也追問，有關申請定居者的資格，李麗珍僅表示，「同仁說會審慎處理」。在質詢結束之前，王定宇再度不滿表示，「你們副主委是不聊天、是隔離的嗎？」質疑陸委會業務不匯報，連基本的原則都狀況外。

▼國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

