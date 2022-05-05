少數在台陸生「證實」確診　陸委會：依照各項規定安排防疫隔離

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者任以芳／台北報導

台灣本土疫情爆發，部分在台讀書部分陸生傳出確診，陸委會今（5日）證實有此事。陸委會發言人邱垂正指出，已經聯繫海基會協助，並且第一時間購買酒精、口罩等防疫物資給陸生。另外，關於陸生納保權益還在評估，目前可以加入境外學生商業保險。

邱垂正表示，目前有部分的學校的陸生同學確診，已經由各校依照各項規定安排防疫隔離與生活照顧。陸委會和海基會也通過校方致贈防疫物資，並向陸生同學表達關懷慰問。之前疫情期間，陸委會也有提供各種物資，並切主動協調指揮中心協調辦理。

至於陸生還和境外生確診後續處理？邱垂正今在記者會上沒有公布部分陸生確診人數。由於教育部指出，因為境外生無法返家進行隔離或照顧，如果學校隔離檢疫宿舍暫時不夠，也可以向陸委會來申請協助，朝向集中檢疫所住宿的方式來辦理。

談到陸生納保涉及修法？邱垂正說，「這是陸生很重要的權益。」陸生納保的修法，本會持續會同相關主管機關，共同審酌健保整體財務負擔的情形，及納廣大社會各界意見，就相關的政策進行審慎評估。

邱純正強調，目前陸生已經可以參加境外學生的商業保險，可獲得一定程度保障。未來政府也會持續關注陸生的需求，讓他們可以在台安心就學。