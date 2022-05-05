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羅智強辭北市議員爭取提名　呂玉玲：跟玉玲姐姐一起為桃園打拚

▲國民黨籍立委呂玉玲爭取桃園市長提名，5日到桃園景福、慈護宮參拜，媒體詢問羅智強將辭去北市議員參選桃園市長，呂強調「歡迎他來桃園，跟玉玲姐姐一起為桃園打拚」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲羅智強將辭去北市議員參選桃園市長，呂玉玲做出回應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

爭取國民黨桃園市長提名的立委呂玉玲5日上午報桃園區景福、慈護宮參拜，黨籍市議員林振賢等多人也到場陪同，媒體詢問羅智強今天宣布將辭去北市議員爭取參選桃園市長，呂玉玲表示，「歡迎他來桃園…跟玉玲姐姐一起為桃園打拚」，呂還強調，目前疫情嚴峻，希望疫情能早日退散。

▲國民黨籍立委呂玉玲5日到桃園景福宮參拜，祈求疫情早日退散。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨籍立委呂玉玲5日到桃園景福宮參拜，祈求疫情早日退散。（圖／記者沈繼昌翻攝）

爭取國民黨桃園市長候選人的立委呂玉玲，今天上午受訪時指出，台灣目前疫情嚴峻，每天本土確診數不斷攀升，今天到景福宮參拜，向開漳聖王祈福，期望台灣疫情早日退散，讓市民生活恢復正常。政府就是要讓國家國泰民安，但她看到現在政府治理上一片混亂，疫苗、快篩都沒辦法處理好，社會陷入混亂、萬物皆漲，只有薪水不漲，讓人民感到非常辛苦與苦不堪言。

▲國民黨籍立委呂玉玲5日在多名黨籍市議員陪同下，到桃園慈護宮參拜，會後黨籍議員與里長高呼凍蒜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨籍立委呂玉玲5日在多名黨籍市議員陪同下，到桃園慈護宮參拜，會後黨籍議員與里長高呼凍蒜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

呂玉玲強調，這次宣布參選桃園市長，就是以「家給人足」做為參選主要理念，讓家家得以豐衣足食，人人可以生活富足，每個人都可以吃得飽、睡得穩、穿得暖，讓整個桃園都能家給人足，並拓展到全台灣，這是她苦民所苦、決意參選的主要理由。

此外，媒體詢問，國民黨目前桃園市長人選決定議題。呂玉玲認為，這屬國民黨機制，身為參選人不便評論，現階段就是一步一腳印，爭取廣大市民支持。針對台北市議員羅智強近日將戶籍遷至桃園龜山，今天上午更宣布辭去台北市議員，專心拚桃園市長提名。呂玉玲表示，「歡迎羅入籍桃園，如果有任何需要，歡迎智強致電給她，她非常願意幫忙，有任何事情、任何問題，都可以來找玉玲姐姐，跟玉玲姐姐一起為桃園打拚」。

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