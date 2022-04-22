小孩公車上哭鬧不停！媽媽安撫不了...暖心大叔「1句話」幫解圍

▲孩童在公共場所哭鬧常使爸媽很困擾。（圖／達志／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

帶孩子出門時，若小孩在公共空間哭鬧不停，尤其是大眾運輸上，不只干擾其他乘客，作爸媽的也會倍感壓力。近日一位日本媽媽即遇到孩子在公車上哭鬧，沒想到一名陌生大叔暖心幫解圍，讓她及網友都相當感動。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「4sonsmam」在社群分享，提及自己帶著孩子外出搭公車時，最小的兒子突然開始大聲哭鬧，且不管如何安撫都沒有用，此時公車上還有其他乘客，使她因此感到十分尷尬。

這時有一名中年男子走過來，推主原本以為是因孩子哭鬧的聲音干擾到這名男子，因此向他道了歉。沒想到這名男子走到孩子旁邊，溫柔的對哭鬧的小孩說，「大叔今天也碰到一些不喜歡的事情，你能不能幫大叔，把我的份一起哭出來呢？」此溫柔的話一出，成功幫媽媽化解尷尬。推主表示，遇到這麼貼心幫解圍的陌生人，自己也感動到快哭了。

貼文一出，網友紛紛感動表示，「多麼紳士及溫柔的人！」、「我感動地說不出話來了」、「好棒的大叔」、「學起來了，我以後也要用這招。」、「扶養孩子不容易，希望能多點鼓勵」、「太帥了，能夠即時做出行動的人令人尊敬」、「希望這樣溫暖的人能多一點！」