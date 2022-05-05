無良掉落物再現台61！土石毀路驚悚畫面曝　一車爆胎險沒命

▲台61線桃園市新屋南下高架路段5日上午有不明大量土石散落長達數百公尺，影響後方車流行進。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子5日上午駕車行經台61線南下新屋高架路段時，驚見內側車道有大量土石，閃避不及造成右前輪爆胎，事後報警處理；楊梅警分局緊急派員管制內側路段，因土方散落部分長達數百公尺，已協調公路總局中壢工務段派員清理，所幸未釀成人員傷亡，警方將調閱沿途監視器查出肇事車輛以釐清相關責任。

▲台61線桃園市新屋南下高架路段5日上午有不明大量土石散落長達數百公尺，導致後方林姓男子轎車右前輪爆胎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方指出，5日上午8時10分許，41歲林姓男子駕車行經在台61線高架南下44.8公里處，驚見內側車道散落大量不明土石，林姓男子閃避不及輾過導致右前輪爆胎，幸好人並未受傷。

▲台61線桃園市新屋南下高架路段5日上午有不明大量土石散落長達數百公尺，警方緊急協調中壢工務段人員派員清理中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方據報到場為林進行酒測，酒測值為零，由於現場散落土方長達數百公尺，又位於內側車道，對車輛造成極大危險，緊急協調公路總局中壢工務段派員清理，目前仍在清理中，警方將調閱沿途監視器追查肇事車輛以釐清相關肇責。

楊梅警方呼籲，車輛載運貨物應妥善固定，如有未綑綁牢固掉落除依違反道交條例開罰外，若造成他人生命、財產損害，更將面臨民、刑事責任，用路人遇任何道路交通狀況，可撥打「110」報案專線或向當地派出所報案。

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