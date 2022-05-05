勾惡喊：事情沒結束！將「一個人」南下　桃園警急派大批警力戒備

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

YouTube頻道「勾起你心中的惡」近日在網路上與直播主連千毅互相嗆聲，而勾惡更在4日的最新影片中強調「事情並未結束」，並且放話將於5日到某地直播，而日前他就有提及地點是在桃園，也因此引發各界關注。對此，桃園市警局繃緊神經，一早便加派警力到場巡邏，避免有衝突發生。

▲勾惡中午將動身南下，桃園警加派警力戒備。（圖／記者沈繼昌翻攝）

勾惡4日上傳最新影片，內容提及近期與直播主連千毅、網紅館長之間的糾紛，強調「事情並未結束」，而今一早又發出聲明表示，「好啦昨天鬧一下，稍微引戰釣個魚，讓他們開心一下而已，畢竟得意會忘形。」不過，勾惡仍強調，將會在中午過後準備南下，「單純只是為了兌現承諾而已，我會一個人到場，沒有要引戰，沒有要造成防疫破口，沒有要製造社會問題」。

對此，桃園警分局為避免有衝突發生，在掌握情資後，立即進行規劃佈署，由制服巡邏網及刑警混合編組，加強體育場周邊巡邏密度及監控，並與管理單位(桃園市政府體育局)保持密切聯繫，如發現狀況將立即向警方反映，巡邏警網將第一時間趕抵現場處置。

桃園分局長黃富村嚴正聲明，絕不容許有心人藉事藉端破壞社會秩序，警方維護治安、保障民眾安全的決心絕不容挑戰!若有違反法令之行為，即刻處置移送法辦，絕不寬貸。