　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

勾惡喊：事情沒結束！將「一個人」南下　桃園警急派大批警力戒備

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

YouTube頻道「勾起你心中的惡」近日在網路上與直播主連千毅互相嗆聲，而勾惡更在4日的最新影片中強調「事情並未結束」，並且放話將於5日到某地直播，而日前他就有提及地點是在桃園，也因此引發各界關注。對此，桃園市警局繃緊神經，一早便加派警力到場巡邏，避免有衝突發生。

▲▼ 勾惡中午將動身南下，桃園警加派警力戒備 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲勾惡中午將動身南下，桃園警加派警力戒備。（圖／記者沈繼昌翻攝）

勾惡4日上傳最新影片，內容提及近期與直播主連千毅、網紅館長之間的糾紛，強調「事情並未結束」，而今一早又發出聲明表示，「好啦昨天鬧一下，稍微引戰釣個魚，讓他們開心一下而已，畢竟得意會忘形。」不過，勾惡仍強調，將會在中午過後準備南下，「單純只是為了兌現承諾而已，我會一個人到場，沒有要引戰，沒有要造成防疫破口，沒有要製造社會問題」。

▲▼ 勾惡中午將動身南下，桃園警加派警力戒備 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

對此，桃園警分局為避免有衝突發生，在掌握情資後，立即進行規劃佈署，由制服巡邏網及刑警混合編組，加強體育場周邊巡邏密度及監控，並與管理單位(桃園市政府體育局)保持密切聯繫，如發現狀況將立即向警方反映，巡邏警網將第一時間趕抵現場處置。

桃園分局長黃富村嚴正聲明，絕不容許有心人藉事藉端破壞社會秩序，警方維護治安、保障民眾安全的決心絕不容挑戰!若有違反法令之行為，即刻處置移送法辦，絕不寬貸。

▲▼ 勾惡中午將動身南下，桃園警加派警力戒備 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

ET快訊
確診「居家照護」可領勞保傷病給付！　最高5343元
快訊／《急急復雞雞》男星猝逝家中！　享壽66歲
快訊／日本自民黨青年局見蔡英文　多名成員確診
快訊／衛福部估「5月11日」確診上看10萬！　最新預測曝光
快訊／輝瑞兒童疫苗來了！陳時中：77萬劑5／12抵台、5／2
確診者叫119！急診才說無症狀「想快領保險金」　醫怒炸
露毛泰貴妃被打入冷宮！　獨留德國淪怨婦
柯文哲：全台將進入「黑暗時期」！　再過3天確診數字不準了
快訊／今估本土破3萬！　陳時中14:00說明
拿7000元大禮！　母親節炫「毛孩深情合照」賺大獎
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

無良掉落物再現台61！土石毀路驚悚畫面曝　一車爆胎險沒命

新北3男到雲林鄉下種大麻　上網買裝備露餡...已狠撈640萬

網傳疫情失控「殯儀館連夜燒不停」！恐怖照片真相曝...別再傳了

清潔隊垃圾車大迴轉未減速致同事摔車　司機判刑定讞

下午5點到期！開挖知本海岸2公噸黃金　他想完成父親遺願屢遭阻擋

昏睡醒來「撈不到線」！正妹發現棉條消失　驚覺遭好友亂來崩潰

不是人人都如大S！84歲翁接到10年前舊愛電話 結局讓他心碎

6歲童模仿性愛動作...「大哥哥」對他做過　父母怒告結局逆轉

無牌無帽無照酒測也超標！高雄男竟嗆：不准，再測一次

開車睡著連撞路邊10汽機車！酒測值曝光...他辯：只喝3瓶啤酒

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

再增5死！今本土飆28420例　新北首次「單日突破萬例」

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

媽玩遊戲黏人柴狂討摸　牠鑽懷裡猛蹭：快理我

無良掉落物再現台61！土石毀路驚悚畫面曝　一車爆胎險沒命

新北3男到雲林鄉下種大麻　上網買裝備露餡...已狠撈640萬

網傳疫情失控「殯儀館連夜燒不停」！恐怖照片真相曝...別再傳了

清潔隊垃圾車大迴轉未減速致同事摔車　司機判刑定讞

下午5點到期！開挖知本海岸2公噸黃金　他想完成父親遺願屢遭阻擋

昏睡醒來「撈不到線」！正妹發現棉條消失　驚覺遭好友亂來崩潰

不是人人都如大S！84歲翁接到10年前舊愛電話 結局讓他心碎

6歲童模仿性愛動作...「大哥哥」對他做過　父母怒告結局逆轉

無牌無帽無照酒測也超標！高雄男竟嗆：不准，再測一次

開車睡著連撞路邊10汽機車！酒測值曝光...他辯：只喝3瓶啤酒

20多歲女3劑疫苗仍重症亡！醫揭1關鍵「病毒全身跑」：用藥不是重點

上海1800家重點企業復工率逾7成　強調對復工條件「沒必要加碼」

桃園失智婦迷途一問三不知　手戴愛心手鍊警助返家

翹二郎腿並不帥氣優雅　物理治療師：翹腿久坐易脊椎側彎

快訊／民進黨土樹山鶯初選結果曝　林佳龍子弟兵卓冠廷奪冠出線

貓咪凜然表情朝鬆軟泥土奔去　老爹求放過：剛播種啊！

無良掉落物再現台61！土石毀路驚悚畫面曝　一車爆胎險沒命

美SEC再開鍘！京東、bilibili等88家中概股被列入「預摘牌名單」

獲國民黨提名參選屏東縣長　蘇清泉：迎接屏東出頭天

防疫必備！殺菌烘碗機下殺3480元　85公升大容量、紫外線消毒更安心

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

社會熱門新聞

她結婚又離婚30次淪街友　嫁5老公3個還在關

李敖之女被罵「懶蔓」　求償20萬結局曝

網紅開箱「指尖快篩」爆違法　賣逾23萬組

即／板橋2機車相撞！熊貓外送員噴飛撞變電箱命危

宅配員每天工作12小時猝死　公司判賠353萬

保險業務涉詐上億　自創終身壽險6年還本

智障兒「亂拳打死7旬父」　鄰長上門驚見逆倫慘案

勾惡將「一個人」南下　桃園警急派大批警力戒備

即／台中女墜卡5樓陽台　臟器外露死亡

毒父虐嬰只因「長得像岳父」　岳母發聲了

登山隊8人分散5處又失溫斷糧　警消救回6人

台中1歲男嬰疑被性侵　父自責：送兒子進地獄

即／台中女大生墜樓　手腳骨折送加護病房

喝到爛醉還開車！　北市男酒駕撞爛9汽機車

更多熱門

相關新聞

開車睡著連撞路邊10汽機車！他辯：只喝3瓶啤酒

開車睡著連撞路邊10汽機車！他辯：只喝3瓶啤酒

北市1名男子開車行經大同區延平北路4段，突然失控撞上路邊10台汽機車，造成現場滿地汽機車碎玻璃以及機油，撞擊力道之大，肇事車輛安全氣囊也爆開，警方到場後發現男子混身酒氣，立刻進行酒測，酒測值竟然高達0.85，將駕駛帶回派出所偵辦。

獨／通緝犯持藍波刀拒捕亂揮　高雄警遭劃傷

獨／通緝犯持藍波刀拒捕亂揮　高雄警遭劃傷

高雄賓士300哥初四了　警局前醉撞分隔島

高雄賓士300哥初四了　警局前醉撞分隔島

喝到爛醉還開車！　北市男酒駕撞爛9汽機車

喝到爛醉還開車！　北市男酒駕撞爛9汽機車

勾惡最新聲明！將動身南下單獨赴約

勾惡最新聲明！將動身南下單獨赴約

關鍵字：

勾惡連千毅網路直播主桃園體育場警方戒備巡邏影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了！　死訊藏3個月

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

影帝小舅子跌下30公尺高坡身亡！

莉婭懷孕3月「好想跟你上床」4願望調情謝和弦！

機車「車頭朝外停」會被罰錢？

余秉諺解隔離玩車震！

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天敗血症亡

警政署被電飛　對連千毅之亂「軟得像麻糬」

快訊／哏圖女孩驚傳輕生！得年16歲

20多歲女打滿3劑仍重症死　醫揭6不尋常症狀

快篩1條線「睡醒變2條」嚇瘋！醫嘆：我也是　8個字解答了

知本埋2噸黃金　尋寶人再次開挖

男友每天早上準時傳3字　她拆穿「外掛」真相

勾惡最新聲明！將動身南下單獨赴約

更多

最夯影音

更多
男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽
一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面