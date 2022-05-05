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超商最新夏季零食、糖果一次看！葡萄果凍吃得到果肉　地瓜拿鐵超濃

▲▼最新蔬果零食派對。（圖／7-11提供）

▲獨家「盛香珍麝香葡萄鮮果凍」真的吃得到葡萄果肉。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

炎熱的夏天即將到來，除了要喝冰涼的飲料之外，糖果餅乾也要很清爽不膩！就有超商開起了「蔬果派對」，一口氣推出多款零食、糖果、飲料新品，不僅有獨家可以吃到果肉的「葡萄鮮果凍」，還有濃郁又香醇的「地瓜拿鐵」，且即日起還能享2件8折、3件77折優惠，趕快把握機會開吃。

夏季味蕾轉換，7-11看準民眾對於「果香食飲」、「療癒造型」需求大增，推出多款零食、糖果和飲料新品，獨家引進曾榮獲食品界米其林二星的「美元洛神花果乾／福桔」，天然保留原始形狀，「華元野菜園」以胡蘿蔔、菠菜和南瓜打造黃金比例，將這3種蔬果粉製成繽紛多彩的全素餅體。

▲▼最新蔬果零食派對。（圖／7-11提供）

▲美元洛神花果乾酸甜美味；福桔皮薄肉嫩，多汁甜美。

▲▼最新蔬果零食派對。（圖／7-11提供）

▲OPEN!家族造型糖果超可愛。

愛吃糖果的你絕對不能錯過「OPEN! x papabubble手工糖」，不僅有OPEN!限定圖案糖果，還有彩虹造型，好吃又可愛，同步還有「味覺糖超級蜜柑風味條裝軟糖」、「日本甘樂鮮果實軟糖－葡萄」、「極濃檸檬煉乳巧克酥」以及真的可以吃到果肉的「盛香珍麝香葡萄鮮果凍」等新品。

▲▼最新蔬果零食派對。（圖／7-11提供）

▲▼味覺糖超級蜜柑風味條裝軟糖打造真實果汁感；日本甘樂鮮果實葡萄軟糖宛如葡萄真實口感。

▲▼最新蔬果零食派對。（圖／7-11提供）

飲品則是嚴選台農57號地瓜製成「台東初鹿地瓜拿鐵」，每一口都香醇濃郁，還跨界聯名推出「Aquagen蔓越莓葡萄氣泡飲」，以蔓越莓等多種莓果呈現香檳氣泡飲，喝起來清涼解暑；以上新品自即日起至5/31止可享指定零食、糖果、飲料任選2件8折、3件77折優惠。

如果想來點甜甜圈，人氣甜甜圈品牌「Mister Donut」推出全新2款心形甜甜圈，首推「雙莓愛心」款，使用酵母甜甜圈搭配微笑表情超可愛，外層淋上香甜草莓可可醬，內餡則搭配酸甜又帶有顆粒感的藍莓鮮奶油，甜而不膩口；另一款「天使蘋果甜心」同樣選用酵母甜甜圈，搭配香甜蘋果可可醬及滑順鮮奶油內餡，還撒了繽紛水果巧克力米，每口都甜蜜。

▲▼Mister Donut母親節推愛心甜甜圈。（圖／Mister Donut提供）

▲超可愛愛心甜甜圈開吃了。（圖／Mister Donut提供，下同）

為慶祝新品上市，即日起至5/8還有「買6送3」優惠，期間凡任選9個甜甜圈／點心，需含1款指定商品（雙莓愛心、天使蘋果愛心），其中3個直接免費吃，並以價低優先贈送。

▲▼Mister Donut母親節推愛心甜甜圈。（圖／Mister Donut提供）

▲2款心形甜甜圈內餡是鮮奶油，分別搭配水果巧克力沾醬。

►碗盤超乾淨！「紫外線殺菌＋烘乾」一機搞定

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