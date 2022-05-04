　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商最新「2款日式夾心麵包」！咬下爆煉乳、蔓越莓雙餡　銅板價爽吃

▲▼7-11最新日式夾心麵包。（圖／7-11提供）

▲7-11開發最新「愛餡大亨」2款商品，分別為北海道煉乳雙餡以及奶霜草莓雙餡口味。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

下午茶不知道吃什麼嗎？就有超商開賣最新「2款日式夾心麵包」，滿滿的煉乳、蔓越莓和藍莓內餡鋪在麵包夾層，麵包厚度更特別設計一口咬下完美比例，咬下立刻爆餡，口感超級療癒，且即日起至5/17還可享「任選第2件省10元」優惠。

為了能讓民眾吃到更美味的「日式夾心麵包」，7-11耗時半年開發最新「愛餡大亨」2款商品，喜歡濃郁口味的你，一定要搶吃「愛餡大亨－北海道煉乳雙餡」，以北海道進口煉乳搭配日本直輸鹹奶霜製成內餡，再使用專屬注餡設備，每口都能吃到豐富內餡，外層為日式餅乾外皮，口感香甜微酥。

▲▼7-11最新日式夾心麵包。（圖／7-11提供）

▲麵包特別設計為一口咬下的完美比例，夾層塗滿內餡。

▲▼7-11最新日式夾心麵包。（圖／7-11提供）

▲咬下就能吃到香濃內餡。

另一款為「愛餡大亨－奶霜莓莓雙餡」，7-11獨家與優鮮沛聯名打造，同樣使用專屬注餡設備，內餡吃得到滿滿的蔓越莓果乾、藍莓果醬，並搭配日本鹹奶油，又濃又酸甜的口感，絕對會吃到停不下來；以上2款新品即日起至5/17還可享「任選第2件省10元」優惠。

喜愛爆餡口感也絕對不能錯過日系人氣泡芙專賣店「beard papa’s」，強勢推出全新「芋泥泡芙」，選用台灣大甲芋頭做成綿密、香濃芋泥，再拌入招牌卡士達醬中，接者再填入泡芙內，每一口都能吃到濃郁芋頭香與奶香，且除了可搭配經典日式餅皮外，還有餅乾、黑日式、菠蘿、mini等餅皮選擇，即日起至5/30止限時搶吃。

▲▼beard papa’s5月限定芋泥泡芙、焦糖及芋頭霜淇淋。（圖／beard papa’s提供）

▲芋頭控要搶吃最新爆餡芋泥泡芙（圖／beard papa’s提供，下同）

除外，白胖胖霜淇淋也有全新2口味選擇，其中，「芋頭白胖胖霜淇淋」是脆皮搭配芋頭卡士達、芋頭丁及香草霜淇淋、mini泡芙的組合，而「焦糖白胖胖霜淇淋」則是換上焦糖醬、香草卡士達，期間限定只在環球桃園A19門市販售。

▲▼beard papa’s5月限定芋泥泡芙、焦糖及芋頭霜淇淋。（圖／beard papa’s提供）

▲白胖胖霜淇淋推出全新期間限定焦糖、芋頭口味。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

ET快訊
台中保母涉性侵！　1歲童下體挫傷、包皮潰爛
台新金主管劈4女　「床戰照」傳單瘋傳...3男下場曝光
快篩陽躲在家不PCR？　台大醫：6大族群「恐釀重症」別嘗試
買不到快篩怒嗆藥師！　蘆洲男還拍桌、踹椅大鬧藥局
快篩「3動作做錯」恐白戳了！小兒醫：先把鼻涕擤乾淨
少子化撐不住　新北57年私校停招獲准
等到了！　麻古茶坊限時3天「買1送1」
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

熱銷千萬、網友好評「No.1日本0秒髮膜」！粉嫩包裝＋山茶花香爆擊妳的少女心

超商最新「2款日式夾心麵包」！咬下爆煉乳、蔓越莓雙餡　銅板價爽吃

醫師親曝！每天只要一杯輕鬆瘦身

超商獨家！全新「蘋果冰美式」來了　還加氣泡咖啡、紅茶超清爽

揪同事一起吃！麥當勞連28天「飲料買1送1」　加碼送聯名桌遊

《吃在天母》德行東路上的老味道　金仙蝦捲飯

衛生紙又喊漲！網購速推促銷活動　荷包最多現省150元

超商限定！「2款空廚美食」買回家吃　奶油餐包每顆只要9元

愛要及時！那些說不出口的感謝　用「愛的翻譯機」傳遞最長情的告白

真的變貴了！好市多衛生紙「今起調漲」　每串增30元

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

劉畊宏進辰亦儒健身直播間　連刷禮物「花火.火箭」抖內

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

篠崎泫「12秒片遭疑走光」驚冒陰影！ 認內衣露餡...崩潰：誰會長這麼歪

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

熱銷千萬、網友好評「No.1日本0秒髮膜」！粉嫩包裝＋山茶花香爆擊妳的少女心

超商最新「2款日式夾心麵包」！咬下爆煉乳、蔓越莓雙餡　銅板價爽吃

醫師親曝！每天只要一杯輕鬆瘦身

超商獨家！全新「蘋果冰美式」來了　還加氣泡咖啡、紅茶超清爽

揪同事一起吃！麥當勞連28天「飲料買1送1」　加碼送聯名桌遊

《吃在天母》德行東路上的老味道　金仙蝦捲飯

衛生紙又喊漲！網購速推促銷活動　荷包最多現省150元

超商限定！「2款空廚美食」買回家吃　奶油餐包每顆只要9元

愛要及時！那些說不出口的感謝　用「愛的翻譯機」傳遞最長情的告白

真的變貴了！好市多衛生紙「今起調漲」　每串增30元

陳芳語新男友身份曝光！　樂團鼓手兼物理治療師「還是餐廳小開」

「類接觸20分鐘？」社交距離APP突跳出　他不敢睡：已11天了

快訊／華視陳雅琳「請辭代總經理」通過　新任董事鄭自隆接手

確診不用等簡訊！自主回報系統「串接健康存摺」　PCR陽性即可填

「找找快篩試劑」LINE機器人上線　微軟專家藉Azure AI 打造

台中又傳虐兒案！資歷10年保母涉性侵　1歲童下體挫傷、包皮潰爛

胡宇威確診後首露面！手拿「這一物」入鏡親曝身體狀況

台新金主管劈4女　散布傳單「床戰跳蛋全入鏡」...3男下場曝光

「竹苗自行車道」5／7正式開放！新竹、苗栗沿線玩法一次看

哈爾科夫附近俄軍慘被擊潰！　遺體排詭異「Z字」冷躺露天墳場

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

消費熱門新聞

好市多衛生紙今起每串調漲30元

4大超商「開工日咖啡優惠」快收

醫師親曝！每天只要一杯輕鬆瘦身

超商獨家「3款蘋果咖啡、飲品」來了

8大速食店「最新優惠」快收下！

麥當勞限時28天「飲料買1送1」！

全聯母親節福袋今開搶！限時3天抽155萬名車

超商最新2款日式夾心麵包銅板價爽吃

寶家5／1 開賣快篩單支199元

屈臣氏、康是美快篩最新補貨資訊

9元奶油餐包！在家吃「2款空廚美食」

炎亞綸成為醫美龍頭新代言人大秀腹肌

名主持人教你「一招」降血糖！

狂銷千萬No.1髮膜限定新上市

更多熱門

相關新聞

超商獨家「3款蘋果咖啡、飲品」來了

超商獨家「3款蘋果咖啡、飲品」來了

盛夏即將到來，這時候最適合來點清爽又酸甜的飲品！就有超商推出全新「3款完熟蘋果風味飲品」，打造獨家「蘋果咖啡」，清甜的蘋果丁加入冰美式，喝起來是濃濃的蘋果香，還吃得到果粒，加了氣泡咖啡更解暑，且自5/11起連續7天，新品還可享買5送2優惠。

9元奶油餐包！在家吃「2款空廚美食」

9元奶油餐包！在家吃「2款空廚美食」

櫻桃小丸子「10款限量周邊」來了

櫻桃小丸子「10款限量周邊」來了

牛奶瓶夜燈超可愛！咖波14款限量周邊來了

牛奶瓶夜燈超可愛！咖波14款限量周邊來了

加1元多1件！超商最新異國零食一次看

加1元多1件！超商最新異國零食一次看

關鍵字：

超商新品超商美食超商優惠

讀者迴響

熱門新聞

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

直擊陳芳語「激吻樂團鼓手」！

蕾菈當眾解開內衣脫了！罕見大尺度火辣片瘋傳

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

台南毒父虐嬰！網狂Tag連千毅　他5字回應了

以為只是肩頸僵硬…女星老公突暈倒！才知竟是腦瘤

國旅券幸運兒快查　旅宿業加碼抽獎公布

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

王世堅大讚柯文哲　防疫「3點做對了」

1歲兒高燒40.6度「血氧剩92」！小煜警示必備3救命物資

勾惡預告發最終聲明　「正面回應所有質疑」：全都來吧！

孫生女友脫了！　剩「情趣內衣」

全場認證1神片「不敢再看第二遍」！

台南男嬰遭父親虐打！理由讓全網氣炸

遭指「為疫情失守下台」　陳時中罕見動怒！

更多

最夯影音

更多
鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？
林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面