超商最新「2款日式夾心麵包」！咬下爆煉乳、蔓越莓雙餡　銅板價爽吃

▲7-11開發最新「愛餡大亨」2款商品，分別為北海道煉乳雙餡以及奶霜草莓雙餡口味。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

下午茶不知道吃什麼嗎？就有超商開賣最新「2款日式夾心麵包」，滿滿的煉乳、蔓越莓和藍莓內餡鋪在麵包夾層，麵包厚度更特別設計一口咬下完美比例，咬下立刻爆餡，口感超級療癒，且即日起至5/17還可享「任選第2件省10元」優惠。

為了能讓民眾吃到更美味的「日式夾心麵包」，7-11耗時半年開發最新「愛餡大亨」2款商品，喜歡濃郁口味的你，一定要搶吃「愛餡大亨－北海道煉乳雙餡」，以北海道進口煉乳搭配日本直輸鹹奶霜製成內餡，再使用專屬注餡設備，每口都能吃到豐富內餡，外層為日式餅乾外皮，口感香甜微酥。

▲麵包特別設計為一口咬下的完美比例，夾層塗滿內餡。



▲咬下就能吃到香濃內餡。



另一款為「愛餡大亨－奶霜莓莓雙餡」，7-11獨家與優鮮沛聯名打造，同樣使用專屬注餡設備，內餡吃得到滿滿的蔓越莓果乾、藍莓果醬，並搭配日本鹹奶油，又濃又酸甜的口感，絕對會吃到停不下來；以上2款新品即日起至5/17還可享「任選第2件省10元」優惠。

喜愛爆餡口感也絕對不能錯過日系人氣泡芙專賣店「beard papa’s」，強勢推出全新「芋泥泡芙」，選用台灣大甲芋頭做成綿密、香濃芋泥，再拌入招牌卡士達醬中，接者再填入泡芙內，每一口都能吃到濃郁芋頭香與奶香，且除了可搭配經典日式餅皮外，還有餅乾、黑日式、菠蘿、mini等餅皮選擇，即日起至5/30止限時搶吃。

▲芋頭控要搶吃最新爆餡芋泥泡芙（圖／beard papa’s提供，下同）

除外，白胖胖霜淇淋也有全新2口味選擇，其中，「芋頭白胖胖霜淇淋」是脆皮搭配芋頭卡士達、芋頭丁及香草霜淇淋、mini泡芙的組合，而「焦糖白胖胖霜淇淋」則是換上焦糖醬、香草卡士達，期間限定只在環球桃園A19門市販售。

▲白胖胖霜淇淋推出全新期間限定焦糖、芋頭口味。