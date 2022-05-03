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超商限定！櫻桃小丸子「10款限量周邊」來了　精油貼片超可愛

▲▼ 小丸子最新周邊。（圖／7-11提供）

▲「櫻桃小丸子草本精油驅蚊貼片」1盒有14枚，貼在口罩上超可愛。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

小丸子控快看過來！近期民眾待在家裡的時間變長，絕對需要一點療癒小物豐富生活，就有超商推出「櫻桃小丸子」最新10款限量周邊，其中還有櫻桃小丸子草本精油驅蚊貼片，貼在口罩上超可愛，另外還有自動傘，打開是滿版櫻桃小丸子，就算是雨天出門也有好心情。

7-11即日起推出「櫻桃小玩子」10款日常周邊，首推防疫必備小物「櫻桃小丸子草本精油驅蚊貼片」，1盒有14枚，可貼於口罩、衣物上，散發淡淡的檸檬草精油香氣，清爽不刺鼻，即日起於3000間7-11門市實體販售。

「櫻桃小丸子飲料袋」分為2款設計，粉嫩的淡綠色和粉紅色超可愛，適用於多數市售手搖飲料杯；「櫻桃小丸子浴巾」表面觸感更加滑順充滿光澤，細長纖維吸水面積增加快速吸收水份；「櫻桃小丸子自動傘」也有2款設計，1鍵自動開收，晴雨兩用輕量好攜帶，傘下不透光。

▲▼ 小丸子最新周邊。（圖／7-11提供）

▲▼櫻桃小丸子飲料袋、浴巾。

▲▼ 小丸子最新周邊。（圖／7-11提供）

待在家長時間最怕體重破表，一定要有「櫻桃小丸子電子體重計」，以滿版小丸子搭配淡綠色為設計，即站即秤、自動關機超方便，最後還有3款「櫻桃小丸子床包組／舒眠被／被套」，其中舒眠被採用獨特的吸濕速乾肌能搭配冰涼輕柔滑順手感，涼爽一整個夏天。

▲▼ 小丸子最新周邊。（圖／7-11提供）

▲櫻桃小丸子自動傘1鍵自動開收。

▲▼ 小丸子最新周邊。（圖／7-11提供）

▲舒眠被蓋起來超涼爽。

吉卜力工作室周邊商品專賣店「橡子共和國」到高雄了，高雄一號店近日全新開幕，地點就選在漢神巨蛋購物廣場內。橡子共和國高雄一號店空間挑高明亮，以橡木原色營造森林氣息，另一部分則配合戶外開闊的空中花園選用白橡木色調，整體空間通透舒適，門口就可看到可愛等身大龍貓迎賓，同時還有貓巴士可以盡情拍照。

▲▼橡子共和國高雄漢神巨蛋店。（圖／橡子共和國提供，© Studio Ghibli）

▲橡子共和國高雄漢神巨蛋店開幕。（圖／橡子共和國提供，© Studio Ghibli，下同）

▲▼橡子共和國高雄漢神巨蛋店。（圖／橡子共和國提供，© Studio Ghibli）

▲店內空間挑高明亮。

此次開幕店家也推出高雄先行販售商品，包括超萌的「搖擺公仔龍貓」、「飾物盒 魔女宅急便 籠子裡的吉吉」，還有超可愛「椅背可調節小沙發 龍貓」，消費滿額還送高雄限定紀念束口袋。

▲▼橡子共和國高雄漢神巨蛋店。（圖／橡子共和國提供，© Studio Ghibli）

▲還有可愛貓巴士。

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