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超商限定！「2款空廚美食」買回家吃　奶油餐包每顆只要9元

▲▼7-11吃得到航空美食。（圖／7-11提供）

▲7-11推出長榮空廚2款人氣麵包組合優惠，奶油餐包換算下來每顆只要9元。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

本土疫情持續延燒，民眾居家儲糧需求倍增，就有超商推出知名航空「2款麵包組合優惠」，其中最便宜只要花9元就能爽吃療癒感爆棚的「機上奶油餐包」，鬆軟麵包搭配香甜奶油超享受，在家也能品嚐滿滿的幸福感。

7-11「i預購」平台自4月疫情升溫後，進站瀏覽人次較上月成長2成以上，而為滿足居家民眾對烘焙商品的渴望，7-11宣布於i預購開賣最新長榮空廚2款商品，喜愛濃郁口味的你一定要吃「大蒜厚片鮮奶吐司」，每一口都能吃到帶勁的蒜味搭配香濃的牛奶吐司，1片吐司就有雙重享受。

▲▼7-11吃得到航空美食。（圖／7-11提供）

▲長榮空廚大蒜厚片鮮奶吐司每一口都是濃郁蒜香。

另一款則為長榮空廚獨家「機上限定奶油餐包」（10入x3包），鬆軟麵包搭配香醇奶油，當作早餐、下午茶超享受，就算現在無法出國，也能感受到3萬英呎高空的美味，售價289元，平均每顆只要9元。

台灣人氣炸雞品牌「頂呱呱」首度推出「1斤炸雞腿」，整整600公克共8支鮮嫩原味雞腿直接下殺56折，只要用250元就能吃到，且外送平台也有325元優惠價，即日起至5/6止於全門市（誠品站前、動物園、林口A8、世新、麗寶、桃園青埔之外等門市未販售）限時登場，每人限購2份，每店數量有限，售完為止。

▲▼頂呱呱推一斤炸雞腿。（圖／業者提供）

▲頂呱呱推全新「1斤炸雞腿」下殺優惠。（圖／業者提供）

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