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超商獨賣！最新4款「OPEN小將立體口罩」　還有超萌香氛貼片

▲▼ 7-11最新OPEN小將立體口罩、香氛貼片。（圖／7-11提供）

▲7-11最新4款「OPEN!KF94立體醫療口罩」，滿版圖案搭配繽紛顏色超可愛。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

本土連日確診破萬，出門務必戴好口罩，就有超商開賣最新「肖像立體醫療口罩」，分為4款造型，繽紛的粉色、黃色超可愛，另外還有「薄荷香氛貼片」，共有2款圖案可選，可黏在口罩上，會散發淡淡的植萃香氣，戴口罩也能擁有好心情。

7-11推出最新「OPEN! KF94立體醫療口罩」，共有草莓、西瓜葡萄、水果奶茶和鳳梨檸檬共4款可選，台灣製造雙鋼印三層醫療高效率過濾，舒適貼合防護再升級，每盒10片售價249元，OPEN!小將粉絲一定要收。

▲▼ 7-11最新OPEN小將立體口罩、香氛貼片。（圖／7-11提供）

▲▼同步還有新品「OPEN!薄荷香氛貼片」，貼在口罩上香香的超療癒。

▲▼ 7-11最新OPEN小將立體口罩、香氛貼片。（圖／7-11提供）

如果戴口罩實在太悶了，一定要試試「OPEN!薄荷香氛貼片」，分為2款圖案造型，每盒都有60片，售價299元，可撕黏在口罩及不同位置，呈現淡淡的植萃香氣，讓戴口罩也能很療癒，保持長時間清新氣味。

「2022澎湖國際海上花火節」正式登場，全家就和澎湖縣政府聯手推出「揪你來澎湖七逃」主題活動，打造一系列防疫應援小物，其中3款花火節特色口罩超欠收，「海龜款」使用代表大海的水藍色底色，搭配可愛悠游的海龜，「仙人掌款」則以百搭大地色系為底，綠色仙人掌自由穿插，而「煙火款」是藏青藍色系結合煙火在海上施放的夜空美景，通通都可愛。

▲▼全家販售澎湖花火節口罩、酒精瓶。（圖／業者提供）

▲澎湖花火節聯名口罩超欠收。（圖／全家提供，下同）

以上3款限定口罩，即日起搶先在澎湖地區門市以滿額加購10元即可獲得1款，每款限量20000片，此外，即日起也開放在「全+1」線上商城購買，每款限量1000包、售完為止。除了口罩之外，今年還有全新推出的「酒精噴瓶」，不僅方便攜帶，噴瓶上頭還印了煙火、海龜的雙層圖案設計，療癒破表，即日起於全門市開賣，限量8000個、售完為止。

▲▼全家販售澎湖花火節口罩、酒精瓶。（圖／業者提供）

▲今年還有最新酒精噴瓶。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

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