　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

隔離女自篩驚喊插錯了！　過來人曝口訣「沿鼻子地板往前」

記者黃翊婷／綜合報導

隨著確診數量攀升，越來越多人需要自行快篩檢測，一名女網友在臉書PO文表示，因為被匡列隔離必須自行快篩，起初都是往上戳，後來看到醫師分享的圖文才知道一直以來都插錯了。文章公開之後掀起許多網友討論，至於居家快篩到底該怎麼做才是正確的，最多人推薦耳鼻喉科診所醫師的教學影片，口訣是「沿著鼻子地板往前」。

▲▼使用快篩。（圖／記者洪巧藍攝）

▲原PO看到醫師PO文才驚覺自己的快篩方式是錯的。（示意圖／記者洪巧藍攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在臉書「爆廢公社二館」3日的文章中提問，「你們有買快篩，自行篩的插哪邊？」她因為被匡列隔離，只能自行篩檢，後來看到小兒科醫師陳木榮在臉書粉專「柚子醫師的育兒診療 -Dr.陳木榮醫師」的圖文，發現要跟口腔頂部平行，不是往上戳，這才驚覺過去用的方式都是錯的，「我就是那個往上插的，要是沒看到這張圖，我還不知道我插錯了。」

拜託大家！ 請多注意！ 在家裡自己快篩，請放一面鏡子在面前，頭稍微往後仰，棉支進去鼻孔裡面之後，棉支呈現水平或微斜下狀態，跟口腔頂部平行向內緩緩前進，也可以用耳朵為假想方向前進到需要的深度（家用快篩進入2公分就好）。如果是幫別人快篩，也是...

柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師發佈於 2022年5月2日 星期一

文章公開之後，引起不少網友留言討論，「要往下戳，我快篩跟PCR都在醫院做的，因為要陪兒子住院，醫師都是往下戳之後轉一圈刮下來，小孩3次，我2次，每次都出血，醫師說出血才是最準確的」、「我去醫院給人家測的，第一次測感覺很酸，很像鼻子跑水進去的感覺」、「我第一次採的時候也是，後來同事看到被矯正之後就順手了，現在工作關係幾乎每天採」。

而最多網友推薦的方式是重慶耳喉鼻科診所醫師的教學影片，口訣為「沿鼻子地板轉進深處」，好懂又好記，「我第一次自己插也插錯，插到底想說怎麼那麼淺，還直接噴淚，後來看到醫師教學影片，第二次就發現原來可以插超級深，雖然會忍不住打噴嚏」、「耳鼻喉科醫師有教呀，找到地板後沿著地板往下滑，邊轉邊往內慢慢推，碰到牆壁就到了」。

至於採檢鼻子出血問題，一名曾在專責病房照顧患者的護理師解釋，最準確的方式是插入轉一圈，做出類似挖或刮的動作，流血是因為鼻腔黏膜本來就很薄，要刮一層下來檢測病毒量才是正確的，幾乎大多數人都會流血，但正常是只有棉棒上的出血量而已，「誠實說，要讓醫護每天鼻子流血很不人性，現在我們內部也是類篩檢了，戳入不太深，輕轉不流血為主，不然每天戳鼻子真的會讓人崩潰。」

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

ET快訊
確診「居家照護」可領勞保傷病給付！　最高5343元
快訊／《急急復雞雞》男星猝逝家中！　享壽66歲
快訊／日本自民黨青年局見蔡英文　多名成員確診
快訊／衛福部估「5月11日」確診上看10萬！　最新預測曝光
快訊／輝瑞兒童疫苗來了！陳時中：77萬劑5／12抵台、5／2
確診者叫119！急診才說無症狀「想快領保險金」　醫怒炸
露毛泰貴妃被打入冷宮！　獨留德國淪怨婦
柯文哲：全台將進入「黑暗時期」！　再過3天確診數字不準了
快訊／今估本土破3萬！　陳時中14:00說明
拿7000元大禮！　母親節炫「毛孩深情合照」賺大獎
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市師生確診今將破5千　蔡炳坤盼國中會考開放居隔居檢考生應考

20多歲女3劑疫苗仍重症亡！醫揭1關鍵「病毒全身跑」：用藥不是重點

阿嬤味的會客菜真香！火爆浪子從良賣滷味：人生有裂痕才入味

竹縣國三生會考前5天改線上教學　高三生面試前一週得居家學習

居隔沒薪水「每日補助1千」！誰能申請QA一次看　照顧者4條件就可拿

5／1火車停駛男子「侵入軌道拍臥軌照」　台鐵要查！最高恐罰5萬

快訊／輝瑞兒童疫苗來了！陳時中：77萬劑5／12抵台、5／20前開打

太敏感啦！超商喝飲料「他1動作」嚇跑全場　爆出共鳴：冤啊～

快篩陽性就醫「要自費」！　北市11醫院「防疫急門診」重點一次看

公視董事會改選延宕2年　文化部：預計5／9召開改選審查會議　

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

再增5死！今本土飆28420例　新北首次「單日突破萬例」

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

媽玩遊戲黏人柴狂討摸　牠鑽懷裡猛蹭：快理我

北市師生確診今將破5千　蔡炳坤盼國中會考開放居隔居檢考生應考

20多歲女3劑疫苗仍重症亡！醫揭1關鍵「病毒全身跑」：用藥不是重點

阿嬤味的會客菜真香！火爆浪子從良賣滷味：人生有裂痕才入味

竹縣國三生會考前5天改線上教學　高三生面試前一週得居家學習

居隔沒薪水「每日補助1千」！誰能申請QA一次看　照顧者4條件就可拿

5／1火車停駛男子「侵入軌道拍臥軌照」　台鐵要查！最高恐罰5萬

快訊／輝瑞兒童疫苗來了！陳時中：77萬劑5／12抵台、5／20前開打

太敏感啦！超商喝飲料「他1動作」嚇跑全場　爆出共鳴：冤啊～

快篩陽性就醫「要自費」！　北市11醫院「防疫急門診」重點一次看

公視董事會改選延宕2年　文化部：預計5／9召開改選審查會議　

周末要喝爆！手搖飲「3大人氣飲料第2杯半價」只有2天

20多歲女3劑疫苗仍重症亡！醫揭1關鍵「病毒全身跑」：用藥不是重點

上海1800家重點企業復工率逾7成　強調對復工條件「沒必要加碼」

桃園失智婦迷途一問三不知　手戴愛心手鍊警助返家

翹二郎腿並不帥氣優雅　物理治療師：翹腿久坐易脊椎側彎

快訊／民進黨土樹三鶯初選結果曝　林佳龍子弟兵卓冠廷奪冠出線

貓咪凜然表情朝鬆軟泥土奔去　老爹求放過：剛播種啊！

無良掉落物再現台61！土石毀路驚悚畫面曝　一車爆胎險沒命

美SEC再開鍘！京東、bilibili等88家中概股被列入「預摘牌名單」

獲國民黨提名參選屏東縣長　蘇清泉：迎接屏東出頭天

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天敗血症亡

警政署被電飛　對連千毅之亂「軟得像麻糬」

20多歲女打滿3劑仍重症死　醫揭6不尋常症狀

知本埋2噸黃金　尋寶人再次開挖

20多歲女染疫6天亡！李秉穎示警「1重症前兆」快就醫

媽要求留10份快篩　藥劑師拒遭嗆：少自命清高

高燒39度！孩全身癱軟「急診外躺地等6小時」　爸心痛

快篩劑怪怪的！人妻驚喊「沒有棉花棒ㄟ」　醫一看笑噴

高雄攤販質疑足跡錯誤：還要不要人活

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

少女打疫苗後亡冰4個月　他怒問2疑點

高登環球棄標快篩！陳時中感嘆政治干預商業

更多熱門

相關新聞

20多歲女染疫6天亡！李秉穎示警「1重症前兆」快就醫

20多歲女染疫6天亡！李秉穎示警「1重症前兆」快就醫

中央流行疫情指揮中心昨日公布新增5例死亡個案中，一名日前才通報重症的20多歲女性不幸過世，從發病到死亡僅有6天，且因個案已打過3劑疫苗，無慢性病史。而衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎指出，個案詳細情況未可知，但有些重症徵兆其實是很多人都會忽略的，藉此也再度提醒大家。

估疫情高峰落在520！醫：會維持3至5個月

估疫情高峰落在520！醫：會維持3至5個月

律師：沒必要搶快篩　4件事更重要

律師：沒必要搶快篩　4件事更重要

泰博快篩試劑今再降價至200元！董座：5月底將第三波降價　出貨倍增

泰博快篩試劑今再降價至200元！董座：5月底將第三波降價　出貨倍增

「所有確診孕婦都交給我」女同事霸氣一句話感動仁醫

「所有確診孕婦都交給我」女同事霸氣一句話感動仁醫

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了！　死訊藏3個月

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

影帝小舅子跌下30公尺高坡身亡！

莉婭懷孕3月「好想跟你上床」4願望調情謝和弦！

機車「車頭朝外停」會被罰錢？

余秉諺解隔離玩車震！

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天敗血症亡

警政署被電飛　對連千毅之亂「軟得像麻糬」

快訊／哏圖女孩驚傳輕生！得年16歲

20多歲女打滿3劑仍重症死　醫揭6不尋常症狀

快篩1條線「睡醒變2條」嚇瘋！醫嘆：我也是　8個字解答了

知本埋2噸黃金　尋寶人再次開挖

男友每天早上準時傳3字　她拆穿「外掛」真相

勾惡最新聲明！將動身南下單獨赴約

更多

最夯影音

更多
男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽
一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面