隔離女自篩驚喊插錯了！　過來人曝口訣「沿鼻子地板往前」

記者黃翊婷／綜合報導

隨著確診數量攀升，越來越多人需要自行快篩檢測，一名女網友在臉書PO文表示，因為被匡列隔離必須自行快篩，起初都是往上戳，後來看到醫師分享的圖文才知道一直以來都插錯了。文章公開之後掀起許多網友討論，至於居家快篩到底該怎麼做才是正確的，最多人推薦耳鼻喉科診所醫師的教學影片，口訣是「沿著鼻子地板往前」。

▲原PO看到醫師PO文才驚覺自己的快篩方式是錯的。（示意圖／記者洪巧藍攝）

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原PO在臉書「爆廢公社二館」3日的文章中提問，「你們有買快篩，自行篩的插哪邊？」她因為被匡列隔離，只能自行篩檢，後來看到小兒科醫師陳木榮在臉書粉專「柚子醫師的育兒診療 -Dr.陳木榮醫師」的圖文，發現要跟口腔頂部平行，不是往上戳，這才驚覺過去用的方式都是錯的，「我就是那個往上插的，要是沒看到這張圖，我還不知道我插錯了。」

文章公開之後，引起不少網友留言討論，「要往下戳，我快篩跟PCR都在醫院做的，因為要陪兒子住院，醫師都是往下戳之後轉一圈刮下來，小孩3次，我2次，每次都出血，醫師說出血才是最準確的」、「我去醫院給人家測的，第一次測感覺很酸，很像鼻子跑水進去的感覺」、「我第一次採的時候也是，後來同事看到被矯正之後就順手了，現在工作關係幾乎每天採」。

而最多網友推薦的方式是重慶耳喉鼻科診所醫師的教學影片，口訣為「沿鼻子地板轉進深處」，好懂又好記，「我第一次自己插也插錯，插到底想說怎麼那麼淺，還直接噴淚，後來看到醫師教學影片，第二次就發現原來可以插超級深，雖然會忍不住打噴嚏」、「耳鼻喉科醫師有教呀，找到地板後沿著地板往下滑，邊轉邊往內慢慢推，碰到牆壁就到了」。

至於採檢鼻子出血問題，一名曾在專責病房照顧患者的護理師解釋，最準確的方式是插入轉一圈，做出類似挖或刮的動作，流血是因為鼻腔黏膜本來就很薄，要刮一層下來檢測病毒量才是正確的，幾乎大多數人都會流血，但正常是只有棉棒上的出血量而已，「誠實說，要讓醫護每天鼻子流血很不人性，現在我們內部也是類篩檢了，戳入不太深，輕轉不流血為主，不然每天戳鼻子真的會讓人崩潰。」