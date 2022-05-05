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快篩陽性、PCR確診「終極懶人包」！一圖看懂流程　10大QA解惑

▲▼國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

本土疫情爆發，連日新增確診超過2萬例，指揮中心也滾動式修正相關防疫措施，隨著確診人數越來越多，民眾對於居家隔離、居家照護等政策也覺得太複雜弄不懂。《ETtoday新聞雲》整理終極懶人包，帶讀者一次看懂快篩哪裡買、快篩陽性怎麼辦、確診有哪些注意事項。

▲▼終極懶人包。（圖／ETtoday製表）

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▲一圖看懂快篩陽性、確診怎麼辦流程。（圖／ETtoday製表）

【快篩陽性怎麼辦】

Q1：哪裡買快篩試劑？

A：家用快篩試劑販售實名制自4月28日上路，民眾可在健保特約藥局買到實名制快篩。此次快篩實名制依循口罩實名制1.0於藥局通路販售模式，持有健保卡/居留證之民眾；無年齡限制，每人均可購買。1人1份5劑，共500元。並以身分證字號尾數單雙號進行分流。

►周日能買快篩嗎、唾液快篩何時上市？快篩實名制11QA全解答 

Q2：快篩陽性怎麼辦？

A2：快篩陽性不代表確診，請確認自己是否為居隔者，再採取以下行動。

居家隔離／檢疫者

隔離期間若快篩陽性者，應主動告知「隔離通知書填發單位」或集檢所工作人員，並依衛生局指示前往指定地點進行PCR檢測。

自主防疫期間快篩陽性者，禁止搭乘大眾交通運輸工具，可透過自行開車、騎車、步行或家人親友接送等方式，前往社區採檢院所進行PCR檢測，或依地方衛生局訂定快篩陽性就醫流程處置。

非居家隔離／檢疫者

檢測結果若為陽性，須將檢測器材密封包裝，攜帶至指定醫療院所或社區採檢站，進一步做PCR核酸檢測，全程戴口罩、不得搭乘大眾交通運輸工具，不必打到1922或衛生局。指揮中心也宣布，輕症者在醫院採檢後一律「回家等報告」，若結果為陽性，將由醫院通報衛生局安排收治加強版集檢所或防疫旅館。

另外，若快篩結果為陰性，仍請遵照指揮中心的防疫規範，持續自我健康管理。採檢完的試劑物品勿任意棄置，應以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。指揮中心也提醒，居家快篩試劑測試結果可能會出現偽陰性或偽陽性，最終仍須以PCR檢測結果為診斷COVID-19感染的依據。

Q3：收到醫院通知PCR檢測為陽性，但未接獲衛生單位通知，該怎麼辦？

A3：得知陽性後，就待在家等待公衛通知，即刻開始實施1人1室、盡量避開共用衛浴，不要離開房間。

▲▼0429台北疫情，快篩陽性怎麼辦。（圖／台北市政府提供）

▲快篩陽性下一步做法。（圖／台北市政府提供）

「快篩陽性」別慌張！　7大QA秒懂怎麼應對

【PCR確診怎麼辦】

Q4：確診後該怎麼辦？

A4：若接到確診通知，可先電話聯絡密切接觸者，請他們自我隔離並健康監測，並填寫簡訊所附之「自主回報疫調系統」連結，再至台灣社交距離APP，上傳隨機ID，讓接觸者收到相關訊息。

而為避免醫療量能受衝擊，指揮中心宣布，確診者將依輕重症進行分流：

醫院

中重症所有病患、80歲以上、懷孕36週以上患者，確診後將直接送往醫院治療；無症狀或輕症，出生未滿3個月確診且發燒、出生3～12個月確診且高燒超過39度，醫師評估有住院治療必要者，也應收治醫院。

加強版集中檢疫所／防疫旅館

無住院需要、但不符合居家照護條件者，懷孕35週以內者，無症狀或輕症之70～79歲，生活可自理或有陪同照顧者之確診者，65～69歲之獨居確診者，以及無症狀或輕症、不符居家照護條件之兒童，都送往加強版集檢所及防疫旅館，照顧者可陪同前往。

居家照護

無症狀、輕症之69歲以下，符合居家照護條件，且非65～69歲獨居者，可採居家照護管理；無症狀及輕症之所有兒童，若符合居家照護條件則可在家，如不符合，則由照顧者陪同收治加強版集檢所或防疫旅館。

不符居家照護健康條件之無症狀或輕症確診者，如本人或法定代理人要求希望採居家照護，經醫療人員評估後，得採居家照護。

Q5：確診沒收到簡訊或衛生單位未聯繫怎麼辦？

A5：指揮中心說明，無論是透過健保快易通APP或採檢院所告知，未收到簡訊或衛生單位尚未聯繫者，都請先留在家中不要離開，等候通知；發言人莊人祥表示，若確診當天沒收到簡訊，可能當時留存電話有誤，會再請衛生局協助後續疫調追蹤。

在家中請單獨一人一室，盡量和同住者使用不同衛浴設備，不要離開房間。

Q6：確診之後要做些什麼事情？

A：民眾PCR確診後，為免各縣市政府疫調的人力調度困難，會請確診者自行填寫「確診個案自主回報疫調系統」，採檢陽性之後，就會依照民眾採檢留存手機發送簡訊，點入網址就可進入系統填寫。

若確診當天沒收到簡訊通知，可能當時留存電話有誤，會請衛生局協助後續疫調追蹤。或是登入健保快易通App「健康存摺」後，查看「PCR檢測結果」時，若是陽性個案，可直接點選「COVID-19確診個案自主回報系統」連結，前往填寫資料。系統中會提醒大家，需要居家隔離相關的守則，並在確診後到台灣社交距離APP，上傳隨機ID，可讓接觸者收到相關訊息。

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【接觸確診者怎麼辦】

Q6：我是確診者居家照護之同住隔離者，應隔離幾天？

A6：確診者居家照護之同戶隔離者，依居家隔離3+4新制，隔離至同戶「最新個案」之確診日後3天+自主防疫4天；另，未確診者因必要之照護，得與確診者同室，未確診者自「最後同室接觸日」後需再居隔3+4天。

Q7：隔離期間可以叫外送嗎？

A7：指揮中心表示，外送或其他進入社區人員，需確實做好實聯制、強化手部消毒做好風險管控，方可進入。針對有外送員擔心自身染疫風險恐增加，陳時中也表示，並未要求雙方面對面接觸，可以放在門口就好。

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▲▼居家隔離改3+4天。（圖／指揮中心提供）

▲居家隔離3+4天規定。（圖／指揮中心提供）

【勞工請假權益】

Q8：勞工確診被隔離治療，勞動權益？

A8：勞工確診COVID-19而隔離治療，得請特休（全薪）、普通傷病假（半薪）或事假（不支薪）。

若是因為工作因素而染疫，雇主應給予公傷病假，並給付相當於原領工資的工資補償。

Q9：勞工沒有確診，但居家隔離、居家檢疫，薪水怎麼算？

A9：若勞工需配合衛生主管機關，進行「居家隔離」、「居家檢疫」、「集中隔離」或「集中檢疫」，可以請「防疫隔離假」，但並未強制雇主給薪。雇主不可視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，也不可扣全勤獎金、解僱或為其他不勞工的處分。

Q10：若孩子、親人需自主健康管理，勞工該怎麼請假？

A10：若勞工的家庭成員必須自主健康管理，並需要勞工親自照顧，勞工可請「家庭照顧假」、「事假」或「特休」，但須注意的是，家庭照顧假請假日數與事件合併計算，全年共計7日，因此是不支薪的。

▲防疫期間勞工請假薪資。（圖／記者廖婕妤製表）

▲防疫期間勞工請假薪資。（圖／記者廖婕妤製表）

►快篩採檢、隔離治療薪水怎麼算？　一表看防疫期間勞工權益

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