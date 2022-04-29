太早太晚篩都抓不到！「家用快篩4眉角」曝光　醫：最好看到些黏液

▲醫師指出，快篩試劑在症狀高峰期時使用，最容易抓到病毒。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

本土疫情大爆發，也讓市面上的快篩試劑一劑難求，即使昨（28）日起開放以實名制購買，但數量有限民眾搶破頭。兒科醫師楊為傑表示，在未來，大家都得習得自行使用快篩的技能，而他也分享「家用快篩使用眉角」，如什麼時候篩最好？分泌物怎麼取？一一解答。而他也強調，此僅為個人使用多款快篩產品之心得，供民眾參考。

該在什麼時候做快篩？兒科醫師楊為傑今日在粉專《白袍旅人-兒科楊為傑醫師》解答，「太早篩、太晚篩，都抓不到。一般而言，在症狀的高峰期，是最容易抓到的。例如：發燒、喉嚨痛厲害等等…。」至於參加完大型聚會後，擔心會被感染，回家後立刻快篩有用嗎？他解釋，「基本上這沒啥用，套句常威的名言『哪有這麼快的？』」

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至於有症狀則是早點篩！楊為傑強調，完全無症狀則建議在接觸後的第2～3天篩，若要精確一點就是第3～5天，天天篩一次。

楊為傑說，無論是現在的家用快篩，或是未來可能引進的深喉唾液快篩，都「務必取到分泌物」，而不是在鼻子內輕輕轉幾圈就好，最好可以在棉棒上看到一些黏液，才是檢查時所需的檢體。而單純的口水、鼻水的準確率會下降。

至於是否多篩幾次能增加準確率？楊為傑表示，「這個看似理所當然的建議，也是研究做出來的XD，如果真的很擔心，就增加自行篩檢的次數吧！」