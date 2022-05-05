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阿嬤味的會客菜真香！火爆浪子從良賣滷味：人生有裂痕才入味

▲▼Andy。（圖／記者游宗樺攝）

▲Andy出獄後，放下過去的脾氣，改拿廚具開始做起滷味。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

平淡無奇的茶葉蛋對多數人而言，只是飽腹的小吃，但對40歲的Andy來說，卻是人生回頭的契機。年少輕狂的他，曾在江湖呼風喚雨，更背負多項刑案前科，大半人生都在監獄渡過，直到一次媽媽帶著阿嬤做的茶葉蛋和滷味來探監，開啟Andy的滷味之路，放下刀槍煮起茶葉蛋，Andy提到「過去是罪孽把我關了起來，現在是茶葉蛋給了我救贖」。

▲▼Andy。（圖／記者游宗樺攝）

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▲▼Andy。（圖／記者游宗樺攝）

▲Andy表示，滷包內放多種中藥材，其中薑更讓他想起阿嬤的驅寒秘方。（圖／記者游宗樺攝）

Andy受訪指出，從小阿嬤跟媽媽都非常疼他，但高中時誤交損友，慢慢就涉入幫派，一步步成為黑道幹部，旗下有眾多小弟可供指揮，每天開豪車、上酒店，花天酒地的生活羨煞不少人，但也開始跟家裡疏遠，還多次因涉入毒品、傷害各種刑案，在監獄、地檢署間往返。

重情義的Andy為挺朋友，涉入殺人未遂的重案。人在囹圄的Andy在某天會客日，見到許久未見的母親，得知母親怕阿嬤擔心，不但將執行通知單藏起，還告訴她Andy這個乖孫出國深造了，Andy感嘆「當時的奢華生活要用我將近20年的青春換取，我還是覺得不值得啦！」。

Andy提到，阿嬤在他出獄前就因病過世，成為心中最大的缺憾，在煮茶葉蛋跟滷味的時候，常會回憶起站在阿嬤身邊的童年。來不及陪伴阿嬤的他，金盆洗手開始做起滷味生意，使用超過35種中藥材，慢慢切片再用布包包裹，而且每個品項的燉煮時間不一樣，光茶葉蛋就要燉煮36個小時，考驗著耐心。

▲▼Andy。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼Andy。（圖／記者游宗樺攝）

▲雞腳、茶葉蛋燉煮都需耗費數個小時，考驗著Andy的耐心。（圖／記者游宗樺攝）

Andy說，因為自己母親愛吃軟爛的雞腳，所以自己滷的雞腳會特別軟爛，吃過的朋友甚至建議他可以靠這個發財，但想回歸平淡生活的他說「能過沒有鐵欄杆的日子，一天17、18個小時在廚房洗三溫暖算什麼！」，體驗過人生風雨的Andy強調，「好的茶葉蛋，一定有裂痕，自己的人生就裂過，但這次就不當『角頭』了，想改當『尬頭』，就像尬車比拼一樣，也要像茶葉蛋一樣慢慢熬出頭。」

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