南應大特殊生遭同學「大外割」摔倒 　校方譴責暴力：立即啟動輔導

▲台南應用科技大學一名七技音樂系特殊生，疑被排球丟中，開始生氣激動地拿起掃把疑作勢要攻擊同學，與另名學生發生衝突，遭對方以「大外割」摔倒。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南應用科技大學一名特殊生，在體育課疑被排球丟中，生氣激動拿掃把疑作勢要攻擊同學，與另名學生發生衝突，遭對方以「大外割」摔倒，並被怒罵，衝突影片被拍下上傳社團，校方除譴責暴力外，對此學生糾紛表示，校安單位第一時間召集當事學生、授課教師進行了解與輔導，並聯繫雙方家長進行後續協調。

有網友在臉書社團上傳一段影片，標題為：「台南某大學音樂系男同學毆打身障生」，影片中穿紅衣的男學生粗暴地推、拉１名穿白衣的男學生，接著以「大外割」摔倒白衣生，還兇狠地不斷地飆罵。

據了解，事件發生在4日下午，影片中發生衝突的2位男學生，是台南應用科技大學七技音樂系一年級學生，2人是同班同學，遭拐倒的白衣男學生是特殊生，疑似有情緒管理上的問題。

4日下午上體育課時，白衣特殊生疑似被排球丟到，就開始生氣，激動地拿起掃把疑似要攻擊同學，體育老師見狀立刻阻止擋下；未料特殊生開始拿排球亂丟，到下課時，體育老師發現少了很多顆排球，即要求全班學生去找，沒找齊不准下課，使該名穿紅衣的男學生，疑似因此遷怒特殊生，雙方才引發衝突。

▲台南應用技大學校方回應指出，該事件已聯繫雙方家長進行後續協調，並對特殊生加以輔導，對校園霸凌及暴力行為予以譴責，更不容許此事件再次發生。（校方提供）

對此，該校公關組長王聖文指出，關於本校昨日下午發生學生糾紛一事，校安單位於第一時間已召集當事學生、授課教師進行了解與輔導，並聯繫雙方家長進行後續協調，本校對於校園霸凌及暴力行為予以譴責，更不容許此事件再次發生。由於其中一名學生為特殊生，本校亦立即啟動班級輔導，強化學生法治與品格教育，維持本校友善、有愛、包容的教育環境，對於此事讓社會觀感不佳，校方甚感歉意。