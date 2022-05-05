勾惡現身桃園巨蛋「驚覺警車尾隨」　直播曝不下車2點理由

記者柯沛辰、沈繼昌／桃園報導

直播主連千毅與YouTuber「勾起你心中的惡」近日在網上開戰，除了按鈴提告，也相約5日晚間6點在桃園體育場直播辯論。起初在「北盜」黑金城、天道盟太陽會謝育全2位大哥調解下，雙方一度偃旗息鼓，怎料勾惡4日深夜突發聲明，堅持如期赴約。稍早勾惡到場，但僅在車上開直播，強調「不會下車」露臉，避免造成社會困擾。

▲勾惡抵達桃園巨蛋外，在車上開直播。（圖／翻攝自YouTube／勾惡幫主 - 小丑JK）

桃園警方指出，稍早勾惡現身時，現場偵查隊人員發現疑似勾惡搭乘的一輛賓士車，隨即駕車尾隨，但因下班尖峰車流眾多，加上勾惡察覺發現有警車尾隨，所以並未現身在桃園巨蛋，僅繞了一圈在晚間6點多離開。

▲桃園警加派警力，在現場嚴陣以待。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據悉，桃園警分局出動約20餘人，另外桃園市刑大等支援單位約20人，加起來約45人左右。巨蛋現場秩序良好，無聚眾、直播情事，而且桃園體育場內部清消，其實無法進入。

對此，勾惡稍早在直播坦言，自己雖然赴約，但「不會下車」，不是自己在躲避，也不是不敢現身，而是自己一下車就會湧上媒體、警力、路人，深怕自己成為防疫破口，也不希望自己浪費警力。

勾惡指出，受害當事人與律師都會抵達現場，這不只是他和連千毅的戰爭，而是自己實話實說，幫忙受害者站出來踢爆對方。

▲勾惡4日深夜放話「事情還沒結束」，連千毅則回嗆「講好了還在興風作浪」。（圖／翻攝自臉書／勾起你心中的惡、連千毅）

這件事起因於勾惡日前爆料連千毅發行NFT「根本賣不出去」疑似詐欺，雙方隔空交火。連千毅不滿遭指控，除了到新北地檢署按鈴申告，提告勾惡妨害名譽，還約對方到桃園巨蛋直播辯論。

事件愈演愈烈，多個網紅紛紛出面砲轟，還驚動黑道大哥出面調解。為此，連千毅直播道歉，取消約戰，不料勾惡4日深夜發出「最終聲明」，指「該受懲罰的人」還是沒有受懲罰，所以仍會如期到桃園巨蛋開直播。

▼現場約45名警力駐守。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▼桃園體育場（桃園巨蛋）清消，暫不對外開放。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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