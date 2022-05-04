主播議員彭佳芸「去過議會」確診　自曝徹夜難眠：我了解那種恐慌

▲新北市議員彭佳芸4日自曝「確診新冠肺炎」。（圖／翻攝自彭佳芸臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市議員彭佳芸4日晚間在臉書宣布「自己確診新冠肺炎」，並解釋是3日收到家人快篩陽性的訊息，當時質詢完準備離開議會，所以立刻回家做快篩，之後前往醫院做PCR，結果顯示陽性確診。

彭佳芸4日晚間在臉書表示，她確診新冠肺炎了，但請朋友們不用太擔心，她本身是鼻過敏體質，加上家中有孩子，所以近期沒有在外用餐，即使跑行程，因為不想脫下口罩，所以連水都不喝，上周剛好遇上變天鼻子過敏打噴嚏，雖然快篩陰性，還是實行自主健康管理，在服務處時也只待在自己的辦公室，嚴格戴口罩。

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她指出，只有一位同仁與她有戴口罩較頻繁的接觸，已實行居家隔離，所以目前服務處是輪班正常運作，也要求同仁快篩陰性再上班，昨天在議會時也沒與其他人脫口罩接觸，「所以這幾天，我其他密切接觸者只有我的同住家人」。

她說，因為上周有鼻子過敏症狀，有自主管理，即使在初選前，還是大量減少與人近距離接觸的行程，「有人疑惑我怎麼在初選前夕人不見了，在這裡也跟大家說聲抱歉。未來10天我也會遵守防疫規定，居家隔離，Omicron病毒傳播力真的很強，家戶傳染是最難避免的，也請大家在這個時期多保重自己的身體」。

她目前的狀況類似感冒，希望能好好度過病程，「確診的朋友我了解那種恐慌的心情，尤其昨晚在初選民調與可能確診的壓力下，我徹夜難眠」、「加油，我們可以一起挺過去」。

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