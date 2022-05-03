台鐵五一停駛「沒人崩潰」！網曝關鍵原因：下次就不一定了

▲台鐵司機集體不加班，引起廣泛討論。（圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

台鐵5月1日司機集體不加班，交通部緊急推出「類火車」方案應變，引起熱烈討論，也有網友感到好奇，此次台鐵停開，似乎沒有造成很大的影響，是不是台鐵以後可以「專心賣便當就好」。貼文曝光後，也有人點出關鍵原因。

台鐵工會5月1日集體休假不加班，表定列車當天全數停駛，只有加開18班區間車，交通部協調各單位，加開12條「類火車」的客運路線，一共716班次，票價比照區間快車。

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台鐵51司機不加班事件後，引起廣泛討論，也有網友認為，司機罷工後，台灣人沒有因此崩潰，還是平安地度過一天，是不是也變相證明，有沒有台鐵對台灣來說根本沒差，「台鐵以後是不是專心賣便當就好，司機員都可以fire了？」

▼交通部改成類火車，讓民眾搭乘。（圖／交通部提供）



貼文曝光後，有不少人留言回應，「應該可以解散台鐵了」、「高鐵坐起來還比較舒適」、「列車只要專載便當」、「把車站全部改成便當店，火車專送便當到各分店，可能還比較賺」、「是啊，有類火車我就安心了。」

▼台鐵司機集體不加班，交通部改「類火車」接駁。（圖／記者吳世龍攝）



不過，也有人認為，之所以會有這種錯覺，是因為早就預告要停駛，已經讓人做好心理準備，「信不信停駛一個禮拜，台灣人直接崩潰」、「有預告就不搭而已，誤點比較幹」、「是不會自己去查台鐵運量喔」、「會講出這種言論的我通常當反串或智障。」

依據台鐵局資料，2021年鐵路的總載客量為1億5,493萬人次，雖然受到疫情影響，比2020年的2億352萬人次相比，減少了4,859萬人次，但與高鐵2021年約3800萬人次相比，還是高出許多，顯見台鐵對台灣交通的重要性。

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