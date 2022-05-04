士北科PCR車來速首日！現場明顯「塞車」　北市急籲：先預約再來

▲士北科PCR車來速首日，民眾持快篩陽性證明可看診、領藥。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

為提升PCR採檢量能，讓醫院留給重症病患，台北市政府於4日啟動士北科「PCR採檢站車來速」，預估有1200位篩檢量能，從每天早上8時至晚間8時提供「快篩陽性者」篩檢。不過士北科車來速上路首日，卻出現「塞車」狀況，中興醫院醫務秘書施世亮表示，因為大部分民眾都沒透過網路預約，造成明顯延誤狀況。

士北科「PCR採檢站車來速」於4日上午8時啟動，但卻有點「卡」的狀況，施世亮受訪時說明，因為他們與民眾的預期有落差，今天到場的民眾很踴躍，但大部分都沒有預約，導致現場作業就像是民眾在醫院初診報到一樣，有些資料必須填寫，造成明顯延誤，在此呼籲民眾前來篩檢時，盡量使用預約系統，才可以幫助自己快速通關，也幫助他人不會塞車。

施世亮表示，從比例判斷，今天大部分的人都想要拿藥，也就是看診，這也是當初在此開設急門診的目的，因為很多民眾篩檢完後會需要一些簡單藥物治療症狀，而開出的藥都是常備藥物，算是基本用藥，一共分為「上呼吸道藥物」與「腸胃道腹瀉藥物」，如果單純上呼吸道症狀就給A藥物，加上腸胃系統問題才給B藥物治療。

媒體追問，現場排隊到採檢完畢需要花多久時間？施世亮回應，因為填寫資料與塞車狀況，所以比較難預估，有時候會到幾十分鐘，「我相信使用預約系統就會快很多。」若大家先將資料建置完畢，就可以像是大佳河濱公園車來速一樣快。

至於今日動用的醫護人力和藥物、篩檢量為何？施世亮說，今天第一時段動用約15人，包括批掛、採檢、給藥和資訊人員，之後會依照今日狀況進行調整；而藥物和篩檢量部分，因為網路預約量為上午320位、下午320位、晚上320位，所以會依照此數量增加一節，不過仍數量有限，呼籲民眾用預約系統，才可以評估準備多少藥量。

【士北科PCR採檢站車來速】預約網址請點此