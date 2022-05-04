「公衛不該被政治阻撓」　20大醫事團體發聲：WHA台灣不缺席

▲台灣20大醫事團體舉行國際記者會，呼籲國際社會正視台灣參與WHA。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

第75屆世界衛生大會（WHA）今年5月22日將在瑞士日內瓦召開。中華民國醫師公會全國聯合會等20大醫事團體4日召開國際記者會，以非政府組織專業團體的力量，共同向世界衛生組織（WHO）發聲，強調健康人權無國界，支持台灣重回WHA。台灣醫師會理事長、民進黨立委邱泰源強調，WHA不能沒有台灣，沒有台灣加入是WHA的損失。

WHA在經歷2年的虛擬會議後，今年第75屆WHA將於5月22日至28日假日內瓦召開實體暨視訊會議；台灣在2009年至2016年間皆以觀察員身分參與會議，然而自2017年起WHO即因政治因素未再邀請台灣參加。外交部發言人歐江安昨表示，外交部與衛福部全力爭取受邀以觀察員身分與會，並已展開相關籌備工作。

邱泰源說，台灣長期以來積極與世界各國進行醫療交流，2年多來全世界積極對抗Covid-19疫情，台灣防疫成果成為世界模範，目前台灣正在面對新一波疫情挑戰，全國醫事人員站出來力挺政府、堅定守護人民健康，這正是WHO成立最重要的價值和目標，現在全世界對於人權、健康權意識更加提高，去年世界醫師會（WMA）高票通過「世界醫師會支持台灣全面參與世界衛生組織計畫，並正式納入國際衛生條例（IHR）機制決議文」，今日記者會20個醫事團體代表、立法委員們要再度向國際社會呼籲：WHA不能沒有台灣，沒有台灣加入是WHA的損失。

民進黨立委王定宇表示，台灣的防疫模式在過去2年多被國際稱頌，感謝醫護、基層的付出，今年是WHA在後疫情時代舉行的首場實體會議，跨國的公衛議題需要人類共同合作，且這正反映出「任何人都不能被缺了一塊」，否則除了台灣恐陷入危險外，也是國際社會的損失，現在包括美日多國均支持台灣參加WHA，但台灣仍面對「唯一的政治阻撓」，呼籲不該用政治理由阻撓，讓全球公衛陷入困境，「台灣2300萬人是唯一被缺了的一塊，這是不道德的，也是對世界公衛危險的事情」。

民進黨立委蘇巧慧則說，台灣的防疫成績在世界是亮眼的，儘管現在又有Omicron變種病毒再起，但是致死率比流感還低，反觀隔壁的香港卻因為醫療量能崩潰，致死率攀高。她說，台灣希望向世界分享這樣的經驗，同時也要向國人懇託：醫療量能確實是稀缺資源，應該被珍惜、善用，「現在台灣的醫療困境不在於中重症治療，而是前端，恐因篩檢把量能擠爆了，這是未來的潛在危機。」

今天參與國際記者會的台灣20大醫事團體包括：中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國中醫師公會全國聯合會、中華民國牙醫師公會全國聯合會、中華民國藥師公會全國聯合會、中華民國藥劑生公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、中華民國物理治療師公會全國聯合會、中華民國職能治療師公會全國聯合會、中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會、中華民國醫事放射師公會全國聯合會、中華民國營養師公會全國聯合會、中華民國臨床心理師公會全國聯合會、中華民國諮商心理師公會全國聯合會、中華民國呼吸治療師公會全國聯合會、中華民國語言治療師公會全國聯合會、物理治療生公會全國聯合會、中華民國聽力師公會全國聯合會、中華民國牙體技術師公會全國聯合會、中華民國驗光師公會全國聯合會、中華民國助產師助產士公會全國聯合會。