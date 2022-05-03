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轟司法院偷渡「許可上訴制」　高嘉瑜：金字塔訴訟淪訴訟權靈骨塔

▲▼民進黨立委蔡易餘、高嘉瑜、許智傑召開「金字塔改革？──最高院躲在象牙塔閉門造車，打造人民訴訟權的靈骨塔」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲高嘉瑜舉行「最高院躲在象牙塔閉門造車，打造人民訴訟權的靈骨塔」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

為落實司改國是會議，司法院推動民事金字塔型訴訟制度，引發朝野立委質疑配套是否完備。民進黨立委高嘉瑜3日舉行記者會批評，司法院偷渡「許可上訴制」，讓法官可以恣意決定要不要受理民眾的上訴案件，剝奪人民的上訴權利；法務部代表對「許可上訴制」態度亦保留，強調在第三審採嚴格法律審前，必須有堅實的事實審，包括律師強制代理、訴訟扶助等配套措施。

金字塔型訴訟制度意指，將訴訟資源儘量分配在第一審，終審法院只專注於法律爭議的處理及法律見解的統一，使第一審成為堅實事實審，第二審為嚴格續審制，第三審為嚴格法律審，形成底寬上尖的資源分布，形似金字塔。

民進黨立委高嘉瑜、蔡易餘、許智傑今天上午舉行「金字塔改革？最高院躲在象牙塔閉門造車，打造人民訴訟權的靈骨塔」記者會。高嘉瑜批評，司法院曲解司改國是會議的目標，偷渡「許可上訴制」，讓法官可以恣意決定要不要受理民眾的上訴案件，未來民眾恐「直接二審定讞」，遭剝奪第三審的上訴權。

高嘉瑜舉例，2016年至2020年最高法院刑事上訴案件終結情形以「駁回上訴」比例最高，高達8成4至8成9之間，將近90%的案件上訴三審都被駁回，未來若完全任由法院「許可上訴」，縱使減輕最高法院的負擔，代價卻是人民的上訴權被嚴重限制。

許智傑指出，金字塔型訴訟制度原本是理想的制度，但在現實執行面有落差，現行一審、二審事實審還不夠成熟，恐使部分冤案在二審就被擋住，沒有繼續上訴的管道，舉例來說，民進黨前立委高志鵬觸犯貪污圖利罪，一審有罪、二審無罪、更審也有有罪和無罪的結果，而最高法院遇到過去曾開記者會罵過的法官，該法官正好是決定是否駁回上訴的關鍵人物，這樣的判決人民會信服嗎？司法改革不該急就章，應該先建立公正第三者作裁判、讓人民有「還清白」上訴機會等配套，才能推動符合社會現狀的改革，「倉促上路危險性很大」。

蔡易餘補充，現在司法案件越來越多，法官業務量增加，應該思考如何增加法官的人力、減少行政工作等業務，而不該使「三級三審」窄化，變相剝奪人民的訴訟權，例如現在三審都在做一、二審的工作，很少在做法律審，而是連案件事實面都要了解，應該解決這個問題，而不是強推「許可上訴制」，直接剝奪人民的訴訟權利，「這樣的改革對人民不公平，也不要想要用憲法法庭取代第三審訴訟，司法改革還是要以人民的訴訟權作為核心的價值」。

對於立委意見，法務部科長李思達與會說明，法務部認為，金字塔型訴訟度有沒有包含「許可上訴制」還要再探討，因為在採取嚴格法律審之前，必須有堅實的事實審，包括律師強制代理、訴訟扶助等配套措施，才能修正第三審制度，同時，對於最高法院、憲法法庭的定位和職權，應維持最高法院兼顧解釋法律的功能，不能剝奪人民上訴的權利，修改制度還是要廣徵法律學者、實務工作者、立委的意見，不該冒進。

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