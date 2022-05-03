快訊／高嘉瑜再槓陳時中　快篩是德國日常生活「價格應同步國外」

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前在防疫記者會表示，德國有一劑30元的快篩是假訊息，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。 對此，民進黨立委高嘉瑜3日上午受訪再度槓上陳時中稱，她的原意是表達「快篩是德國人日常生活一部分」，應讓國內快篩試劑價格與國外同步，讓人民可以在網路上取得快篩試劑、血氧機等防疫物資。

高嘉瑜今天上午受訪說，她原文是「德國幾乎天天快篩」，只是要表達快篩是德國人日常生活一部分，現在民眾最關心怎麼買得到便宜的快篩試劑，也有很多在德國的台灣人發布影片，可以看到單劑價格低於1歐元（約台幣31元）就買得到，網路通路也從0.89歐元到5歐元價格不等。

高嘉瑜表示，希望指揮中心讓人民可以在網路上快速取得快篩試劑、血氧機等防疫物資，價格也要與國外同步，用比較實惠、方便的方式取得防疫物資，例如現在很多朋友反應，想要從國外寄快篩劑或血氧機回台，必須收2000元行政手續費等，應讓流程更簡便。

高嘉瑜補充，希望趕快讓唾液快篩進口，讓大家有多樣選擇，很高興指揮中心馬上就核准唾液快篩試劑輸入，未來可能有其他廠商也有需求，盼讓人民有更多選擇，價格也會更優惠。