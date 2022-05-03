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遭疑將獨厚台積電子女入學　高雄油廠國小改制科學實中喊卡

▲▼高雄油廠國小。（圖／翻攝自Google map）

▲高雄油廠國小。（圖／翻攝自Google map）

記者賴文萱／高雄報導

全國科學園區均設有科學實驗中學，以充裕的中央資源挹注園區教育優質發展，高雄市打造高雄成為全國重要半導體產業聚落，配合半導體聚落，市府也積極向中央爭取科學實中設置。不過，油廠國小傳出改制後將獨厚台積電子女入學引起爭議，教育局表示，已先取消油廠國小改制的評估方案，會優先推動已規劃的其他方案。

科技部設置科學實驗中學，有新設或以既有學校改制改隸二種方式，市府正在就地點及設立方式評估中。其中，高雄有路竹、橋頭、楠梓三大園區，將會綜合評估考量。但近日有家長提出「社區學生與科技員工子女入學比例約為2:8」的疑慮，擔憂影響在地學童的就學權益。

教育局長謝文斌表示，目前尚在評估設置科學實中多個方案，未定案。不過，針對油廠國小若改制為科學實驗中學國小部，將以新建校舍教室擴增未來科技園區員工子女就學名額，除保障現有學區學童就學名額不受影響，也確保不影響教師權益及保留學校歷史。

▲▼高雄市教育局長謝文斌。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市教育局長謝文斌。（圖／高雄市政府提供）

據了解，原本欲更優化學校及社區發展的美意，因學校家長及社區表達疑慮，但設置科學實中進程需持續執行，所以教育局已先取消油廠國小改制科學實中的評估方案，將優先推動原本已規劃的其他方案，儘速完成科學實中於本市設立。

另外，若以現有學校改制改隸，預算將較市立國小為多，軟硬體設備更新較為快速。孩子們所獲得的學習投資和機會，將大幅提高，教學品質也能獲得提升。若新設，將有更多的地點可以選擇，較有發展的彈性。

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